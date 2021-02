Presunto suicidio del futbolista uruguayo Santiago ‘Morro’ García

+Jugó en su país natal, Argentina, Brasil y Turquía



+’Fuiste héroe, fuiste goleador, fuiste amigo y familia’, publica su club, Godoy Cruz, de Mendoza, en sus redes sociales el sábado



+’Fuiste todo lo que una persona desea ser cuando agarra una pelota, hoy te toca ser eterno e infinito para todos nosotros, agrega



+Conmebol se suma a las condolencias de jugadores alrededor del mundo



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/Agencias).– Santiago ’Morro» García, futbolista uruguayo que militó hasta diciembre en Godoy Cruz de Argentina, del que era goleador histórico en la primera división, ha fallecido, confirmaron autoridades de ese país el sábado. Tenía 30 años. Se investiga si fue suicidio. Habría usado una pistola calibre .22. Sufría depresión aguda.



Claudia Ríos, fiscal a cargo del caso, explicó por la tarde a los medios que el cuerpo del jugador fue encontrado en el interior de su apartamento en la ciudad argentina de Mendoza.



’Aproximadamente a las 11.40 horas (1440 GMT) tomamos conocimiento de que aparentemente en ese momento se encontraba Santiago García en el piso 11, en su departamento’, informó Ríos.



«Arribamos al lugar con policía científica. Efectivamente es Santiago García que estaba sobre la cama y por lo que ha adelantado la científica con un disparo de arma de fuego en parietal derecho, y junto a él un arma calibre .22″.



La fiscal dijo que no se ofrecerían más datos, como la hora y causa de la muerte del deportista, sino hasta que la policía científica dé a conocer su informe.



Con 51 goles, el uruguayo era el máximo goleador en la historia de Godoy Cruz de Mendoza en la primera división. Se unió al equipo en 2016.



En diciembre ambas partes informaron que García buscaba un nuevo club, tras marcharse del ’Tomba’.



’Fuiste héroe, fuiste goleador, fuiste amigo y familia, fuiste todo lo que una persona desea ser cuando agarra una pelota, hoy te toca ser eterno e infinito para todos nosotros… Muchas gracias por tanto Morro, gracias por tantas alegrías al pueblo tombino. Que en paz descanses’, publicó el club en sus redes sociales el sábado.



García también dejo su sello en el famoso club Nacional en Uruguay, en el River también de su país, en el Atlético Paranaense de Brasil y en el Kasimpasa de Turquía.



Según informaciones de los medios argentinos y uruguayos, el jugador se encontraba en tratamiento psiquiátrico. La causa de la muerte está bajo investigación.



’No hay palabras ni consuelo. Inmenso dolor por la muerte de uno de los jugadores e hinchas más queridos en en la historia reciente de Nacional. Todos lloramos por ’El Morro’ #QEPD’, tuiteó el Nacional sobre la muerte del jugador. Su plantel guardó un minuto de silencio el sábado en memoria del jugador.



Desde la tarde del sábado decenas de fans uruguayos del Nacional dejaban su particular homenaje al futbolista en forma de camisetas con el número 20 colgadas en las vallas del Estadio del club.



Había flores, fotografías del jugador o carteles en los que se leía, ’El jugador más HINCHA de todos. ¡Gracias siempre Morro! QEPD’.



La bandera del club ondeaba a media asta.



El astro uruguayo Edinson Cavani, señaló al cielo, en un gesto aparente de luto por García, tras anotar un tanto por el Manchester United, durante el empate de 3-3 ante el Everton en la Liga Premier inglesa.



Grandes jugadores argentinos, como Javier Mascherano, también expresaron sus condolencias en las redes sociales.



El duelo y el luto se extendían en el futbol sudamericano, como señaló Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, en su particular despedida del jugador.



’Lamento profundamente la partida de Santiago García. Gracias Morro por dejar tu huella en el fútbol sudamericano. Envío mis condolencias a familiares y allegados en este triste momento’, tuiteó Domínguez.



(Con información del portal infobae.com)