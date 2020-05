Presuntos culpables

’Estamos en la punta de Iceberg’, es uno de los dichos más populares, ahora recurrimos a él, porque es el símil más adecuado, para decirles que estamos, aquí en nuestro México, en la punta de los contagios de la pandemia provocada por el Covid19; nunca como ahora debemos de extremar las medidas que indican las autoridades sanitarias. ¡Quédate en casa! ¡Cumple con la sana distancia! ¡Cuídense y cuiden a su familia!







PRIMERA PARTE







Seguramente, respetados lectores y radioescuchas han visto y escuchado la serie televisiva española ’Presunto culpable’ producida por Boomerang TV para Antena 3, basada en la culpabilidad o inocencia del supuesto asesino de una joven que resulta ser la novia del protagonista, el título viene a la medida con respecto al escándalo que protagonizan actualmente el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido y encarcelado en Estados Unidos por sus presuntas ligas con el Cartel Sinaloa y su exjefe el entonces presidente de México, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.







Todo se inició con la información publicada en el diario Excélsior, que revelaba que el expresidente Felipe Calderón conocía que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, durante su gobierno, Genaro García Luna, tenía vínculos con el narcotráfico, según aseguró Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México y ex secretaria adjunta para el Hemisferio Occidental del país.







El gobierno de Estados Unidos reunió información sobre la relación de García Luna con el Cártel de Sinaloa, cuyo líder, Joaquín ’El Chapo’ Guzmán, enfrenta hoy una condena a cadena perpetua, aseguró quien fungía como representante diplomática en México de su país entre 2016 y 2018 en entrevista con el semanario Proceso.







En entrevistas posteriores la diplomática aclara que son informaciones no corroboradas, ’pero sí que esta información de los nexos fue de un tipo que pienso debió llegar a las oficinas oficiales mexicanas al mismo tiempo que nos llegaba a nosotros’.







Calderón, por su parte, se defendió en su cuenta de Twitter: ’Actué con determinación contra el crimen organizado y recibí amenazas por ello, jamás hubiera permitido que ningún funcionario con vínculos como esos siguiera en el gobierno… Si las autoridades de EUA hubieran sabido de vínculos ilícitos de SSP ¿Por qué la Iniciativa Mérida de la que ella era responsable dotó de importantes dispositivos y tecnología de inteligencia de vanguardia, armamento y equipo, incluyendo helicópteros Sikorsky a la SSP?’.







La misma Jacobson, responde: ’Culpar a Estados Unidos por datos que poseía y sugerir que el gobierno de México no tenía la misma información sobre la corrupción o problemas de un funcionario, probablemente es tan inocente y peor, francamente, que una duplicidad’:







Como toda funcionaria, todo lo deja a la presunción de inocencia, sin embargo el problema se les complica a los mencionados actores con otras declaraciones, esa sí directas, de dos periodistas acreditadas: Anabel Hernández y Lydia Cacho, además de otros que aseguraron defenderían a Calderón y recularon. Desde luego nosotros también estamos en la línea de presuntos culpables. CONTINUARÁ.







