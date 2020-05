Presuntos culpables II

Estamos en la punta de los contagios de la pandemia provocada por el Covid-19 ¡Quédate en casa! 1Cumple con la sana distancia! ¡Cuídense y cuiden a su familia!



SEGUNDA PARTE Y ÚLTIMA



Cuando se atan los cabos sueltos, siempre se abrirá la caja de pandora, eso está ocurriendo respecto al affaire que involucra tanto al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que como es ampliamente conocido se encuentra encarcelado en Estados Unidos, en espera de un juicio por sus presuntas ligas con el Cartel de Sinaloa, así como a su exjefe el entonces presidente de México, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.



El Departamento de Justicia del país vecino, desde su detención informó que enfrenta ’tres cargos por conspirar para traficar cocaína y un cargo por hacer declaraciones falsas’, en dos ocasiones se le ha negado la libertad bajo fianza no obstante que sus abogados han manejado sumas millonarias en dólares que estarían respaldas por las propiedades en territorio estadounidense del acusado.



Por lo que respecta al expresidente Calderón, primero es la sospecha de la exembajadora en México, Roberta Jacobson, de que estaba enterado de las ligas con el narcotráfico de su funcionario consentido, misma que sustenta al explicar ’que esta información de los nexos fue de un tipo que pienso debió llegar a las oficinas oficiales mexicanas al mismo tiempo que nos llegaba a nosotros’ en Washington.



Calderón Hinojosa niega tal supuesto, sin embargo como lo dejamos expuesto en la anterior entrega se les complica con otras declaraciones directas de dos periodistas acreditas: Anabel Hernández y Lydia Cacho.



En entrevista con Carmen Aristegui, Anabel, primero aseguró que ’el vínculo entre García Luna y el presidente Calderón es indisoluble; Calderón no puede por más que intente desvincularse porque el vínculo es total’, para luego rematar que el exsecretario de Seguridad Pública es ’un blanco muy importante sin duda’ para la justicia norteamericana, pero no es el objetivo central, ya que ’tiene una pequeña puerta abierta para una negociación: que él pueda dar información de un pez más gordo que él’, y este solo puede ser un funcionario mexicano o un americano’.



Y más grave aún, la colega, Anabel Hernández, remató: el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alias ’La Barbie’, le reveló en una carta que el antiguo Ejecutivo del país -Calderón-, encabezaba reuniones con el narco.



La periodista y escritora Lidya Cacho, por su parte, en entrevista con los colegas Alejandro Páez Varela y Álvaro Varela Gómez en ’La Octava’, contundente afirmó: ’Yo le dije -a Calderón-, que García Luna está implicado, protegiendo a los cárteles’ y que ’fue el autor intelectual de las masacres en México’.



En respuesta al twitter de defensa de Felipe de Jesús, Manuel Espino, expresidente del Partido Acción Nacional, PAN, contestó directo: ’Fuiste cómplice o muy pendejo, conociéndote como te conozco, me quedo con lo primero’.



Finalmente, en su edición de este jueves el diario El Universal, revela que la Secretaria de la Función Pública durante el sexenio de Felipe Calderón recibió 12 quejas y denuncias por enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad contra su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, mismas que fueron desestimadas, es decir les dieron ’carpetazo’, por lo tanto se desprende que sí sabían, cuando menos por las mismas denuncias de los posibles nexos del consentido funcionario con el Cartel de Sinaloa y la fabricación de delincuentes con todo y los telemontajes.



Recordemos el escándalo con el Gobierno de Francia por el caso de Florence Cassez, que fue liberada por decisión de la Suprema Corte de Justicia por haberse infringido la garantía del Debido Proceso, no obstante su ex novio Israel Vallarta lleva 14 años preso en diferentes penales de alta seguridad y sin sentencia. Las barbaridades no tienen fin, sus autores deben pagar ante la ley puesto que por ahora son presuntos culpables.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org y el portal www.libertas.mx





Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.