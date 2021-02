Pretende salud federal desmantelar el sistema de salud de Guerrero.

www.guerrerohabla.com

La dirigente sindical de los trabajadores de la Secretaría de Salud en Guerrero Beatriz Vélez Núñez "Bety Vélez", denunció que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) del gobierno federal, pretende desmantelar el sistema de salud del estado con la desincorporación de los hospitales básicos comunitarios de Petatlán, Arcelia y Chilapa para incorporarlos al IMSS-Bienestar, ’lo cual no vamos a permitir’.

En conferencia de prensa que ofreció esta mañana, luego de que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FTSE) se pronunció a favor del precandidato del PRI a la gubernatura del estado Mario Moreno Arcos, Vélez Núñez denunció también que en Guerrero sólo el 38 por ciento de los trabajadores adscritos en hospitales que atienden a enfermos covid, han sido vacunados contra el coronavirus.

Lamentó que el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, haya privilegiado vacunar contra el covid a los llamados a servidores de la nación y a maestros de Campeche que nada tienen que ver con la atención de personas contagiadas con el virus, y haya relegado de la vacuna a médicos, enfermeras y camilleros, entre otros empleados que dan atención directa a personas infectadas.

También denunció que más de 400 médicos y enfermeras contratados por el Insabi desde enero, no han recibido el pago de salarios porque la Federación no ha canalizado los recursos económicos. Y lamentó que la Federación haya relegado al personal de vacunación de Guerrero para participar en la aplicación de la vacuna, a pesar de tener reconocimiento internacional.

Beatriz Vélez deslindó a la Secretaría de Salud del estado y a la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, la cual dirige, de los esquemas y la aplicación de la vacuna contra el covid en Guerrero, toda vez que esa acción fue acaparada por el Insabi, la Secretaría de Marina y los llamados servidores de la nación.