Pretenden despojar a familias en Atenco

Atenco, EdoMéx.- En días pasados se presentó una acusación pública por parte de una mujer, que no es habitante del municipio de Atenco, y que exhibe durante una entrevista al presidente municipal de Atenco y a sus familiares por presunto fraude ya que intentan despojarle de sus propiedades, sin embargo vecinos y los mismos acusados desmintieron tal información.



Por una parte, la mujer de nombre María del Carmen Rocío ’N’, aseveró ser la dueña de dichas propiedades ubicadas sobre la avenida Parque Nacional y prolongación 27 de Septiembre, argumentó que eran de su fallecido esposo, y de las cuales, tiene desde hace tres meses un certificado parcelario que le entregó el Comisariado Ejidal. Sin embargo, las familias afectadas han desmentido tal información pues aseguran que, de manera legal, el verdadero dueño de dichos terrenos (su esposo) de nombre Gerardo Reyes, comenzó a vender la propiedad desde ya hace más 22 años, amparándose con documentos oficiales como es la sucesión de derechos para la posesión.

Los vecinos ya cuentan con el documento de la sucesión de derechos para la posesión, expedida por cada comisariado ejidal y comité de vigilancia en turno, el cual se puede observar la firmado y sellado por las autoridades; también los vecinos cuentan con los recibos de pago de agua, por parte de autoridades de este municipio, así como constancias de residencia por parte del delgado de la comunidad, el cual ha tenido conocimiento desde que inició este conflicto reconociendo su residencia de los vecinos que están siendo afectados.



En entrevista, uno de los afectados de nombre Esteban Martínez comentó al respecto -“ella fue la sucesora al morir el titular y tiene tres meses con un certificado, que para ser válido tendría que haber pasado por una asamblea para ser reconocida como ejidataria, cosa que no ha realizado; Además todo fue vendido por el titular, no hay ni un centímetro que no esté vendido y se le pagó al señor Gerardo Reyes, ella sólo es dueña del papel, quiere tirarnos las casas usurpando y queriendo recoger dinero de quien se deje”-.