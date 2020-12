Pretenden reformas a Ley de Protección a Periodista en Nayarit, para mayor operatividad

Por Norma Cardoso



El Presidente del Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, en el estado de Nayarit, Licenciado Ramón Macías, dio a conocer sobre sobre una sesión que tuvo la Junta de Gobierno, del mencionado Sistema, donde se tocó lo relativo al Fondo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como algunas propuestas de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Nayarit.



’El presidente de la república, como es de conocimiento público, desapareció 109 Fondos, entre esos Fondos estaba el destinado a proteger periodistas y personas de derechos humanos. Hace unos días se tuvo una reunión con Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, con personas que están como funcionarios públicos, tales como Secretarios Generales de Gobierno, o los titulares de Secretarías o Subsecretarías de Derechos Humanos de los estados y les dio una información de cómo el Fondo federal iba a tener operatividad. Al final de cuentas, dicho Fondo, no desaparece, lo va a estar ejerciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. para tener una mejor vigilancia y control sobre esos recursos que están destinados en la ley’, informó Ramón Macías.



De igual manera, Ramón Macías, en la sesión realizada hace unos días, con integrantes de la Junta de Gobierno, del Sistema Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, en el estado de Nayarit, tuvo por objetivo ver los lineamientos que a nivel estatal la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Nayarit, específicamente, en los artículos del 36 al 41.



Además, ’la Ley estatal, que protege a periodistas y personas defensoras de derechos humanos contempla la creación de un Fondo y un Consejo de Administración de ese Fondo, que fue el tema que se tocó, que técnicamente nos avoquemos a la redacción, de un posible reglamente que sea aprobado por el Congreso del Estado y también unas reformas al artículo 41 de la Ley, para que el Congreso del Estado, le haga unas reformas y adiciones respecto a los porcentajes que se manejan en las fracciones primera y segunda del artículo 41 y es para que tenga una mejor operatividad y funcionamiento de este fondo’, mencionó el abogado.



Y sobre estas reformas que se le quieren hacer a la Ley, con respecto al artículo 41, señala Macías, ’que la fracción Primera, un diez por ciento está destinado a programas de capacitación para activistas y periodistas, queremos que pase a ser un 20 por ciento. En la fracción segunda señala que hay un 30 por ciento destinado de ese Fondo para préstamos para adquirir equipos, material de insumos, así como el desarrollo y profesionalización de elaboración de páginas de Internet, entre otras, y queremos que se reduzca a un 20 por ciento para poderles dar otro 10 por ciento a lo que contempla la fracción primera’.



El 60 por ciento que está destinado a dar cumplimiento a mecanismo de protección, ese no se tocaría.



Se acordó, también, tener una reunión con el diputado Leopoldo Domínguez, presidente del Congreso del Estado, con el diputado Eduardo Lugo, que es el presidente de la Comisión de Gobernación y Asuntos Constitucionales y el diputado Hiram Mercado, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo, para que podamos encaminar estas acciones de reforma legislativa, que se pretende, para que sean en beneficio de la Ley que protege a los periodistas y personas de derechos humanos en Nayarit.



Añadió, el presidente del Consejo Consultivo, que la cantidad del Fondo no se toca, ya que la ley contempla no menor de 14 mil quinientas Unidades de Medida y Actualización, que equivale alrededor de un millón cien mil pesos, para que el Fondo tenga existencia, ese porcentaje no se tocaría.