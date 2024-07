Pretenden sembrar 30 mil árboles con campaña sembrando vida en Texcoco

Como parte de la campaña Súmate Sembrando Vida Texcoco 2024, arrancó de manera simultánea en la zona urbana y comunidades de la montaña la campaña de reforestación, en un trabajo coordinado con el Colegio de Postgraduados (COLPOS), la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Protectora del Bosque del Estado de México (PROBOSQUE), así como ejidatarios y campesinos de las comunidades de Texcoco.



Como parte de la campaña de reforestación Súmate Sembrado Vida Texcoco 2024, se inauguró un vivero en la comunidad de Santa Catarina, mismo que funcionara con el apoyo del Colegio de Postgraduados, siendo este el primero de otros más que se instalarán en la zona de la montaña y que permitirá contar con planta propia, endémica y adaptada a la región.



La presidenta municipal de Texcoco Elizabet Terrazas Ramírez, acompañada por el Secretario del Ayuntamiento Juan Manuel Conde Torres, el Director de Vinculación del COLPOS, Ezequiel Arvizú Barrón, el Doctor Miguel Ángel López López. Investigador del COLPOS, Mirian González González Delegada de PROBOSQUE, Mariela Meraz de CONAGUA, Perla Ibáñez, Jefa de Servicio Social de la UACH, La Gerente Administrativa de la empresa de asiento Prestige And Conforth Alejandra Pérez, la Diputada Local Electa María José Pérez Domínguez, así como integrantes del cuerpo de gobierno, directores de área de Gobierno Municipal, así como representantes ejidales de Santa Catarina, San Pablo Ixayoc, Coatlinchan, San Miguel Tlaixpan, Tequexquinahuac, San Jerónimo Amanalco, Santa María Tecuanulco, Santa María Nativitas, Cuautlalpán, entre otros.



Elizabeth Terrazas reconoció la importancia del trabajo interinstitucional y en equipo, que hoy se ve reflejado en la campaña de reforestación ’Súmate Sembrando Vida Texcoco 2024, que se venía trabajando desde el mes de enero, en donde participan instituciones y especialistas en la materia, en donde con el apoyo de los ciudadanos que se han convocado puedan lograr el objetivo se sembrar 30 mil árboles, ’pero de sembrarlos bien, para que se pueda contar el con 100 por ciento de sobrevivencia de las plantas’.



Reconoció la labor de la CONAGUA, que desde el 2019 ha proporcionado los árboles con los que se reforesta en Texcoco y en donde de acuerdo con las cifras proporcionadas por Mariela Meraz, en ese tiempo se han entregado 163 mil árboles.



En su turno la representante de CONAGUA, hizo hincapié en trabajan en conjunto contra el cambio climático, que se ve reflejado en los cambios de temperatura y que viene a afectar severamente los ecosistemas, a generar degradación de la tierra, ’para luchar contra ellos las plantas son nuestras mejores aliadas, y es la reforestación y la lucha contra la tala clandestina la forma de luchar contra los efectos generados por la emisión de gases efecto invernadero, y las consecuencias que ya nos están afectando’.



Por su parte el investigador Miguel Ángel López López, mostró el invernadero que se instaló en Santa Catarina del Monte, indicando que ya se trabaja para la instalación del ejido de Tequexqinahuac, que forman parte del convenio de reforestación que el COLPOS ha establecido con las diferentes instancias.



En este vivero se producirá planta nativa, tienen una capacidad de producir 15 mil plantas y que con el segundo vivero de Tequexquinahuac estará en capacidad de abastecer la demanda de árboles para reforestar en Texcoco.





En su turno la Directora de Desarrollo Rural de Gobierno Municipal de Texcoco Isabel Galicia, encargada de la reforestación, explicó que la reforestación se realizará en cuatro semana, con cuadrillas de trabajo que saldrán de las delegaciones de las comunidades de la montaña, concentrándose a las 8:00 de la mañana, pidiendo a los voluntarios que asistan, que sigan las indicaciones de los ejidatarios para conocer la mejor forma de plantar un árbol.



’Se trata de realizar una buena plantación de árboles que nos garanticen la mayor supervivencia de plantas, queremos sembrar calidad asegurando la sobrevivencia de los árboles, y no cantidad que no logren sobrevivir’, afirmó Isabel Galicia.



La alcaldesa de Texcoco explicó que la reforestación en la zona urbana se realizará con árboles adecuados que no dañen la infraestructura y el equipamiento, pero que permitan mejorar nuestro medio ambiente.