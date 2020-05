Prevalece la desconfianza

La incertidumbre, angustia, intranquilidad, desasosiego, zozobra, duda y vacilación en que vive la población mexicana ante el fenómeno de la pandemia provocada por el Covid-19, es el escenario natural para generar falsedades que deriven en acciones de pánico, terror y sobresaltos.



El fenómeno se produce por la desinformación en muchos sentidos que circula por las redes sociales y que parece ser imparable, pues la gente siente desconfianza hacia los medios de comunicación y en el propio gobierno.



Creen más en lo que circula en las redes sociales, sin importar de donde provenga dicha información y la divulgan, como si hacerlo con la mayor prontitud los hiciese ganadores de una fuerte recompensa.



Así sucedió con los diversos mensajes que aseguraban que el Covid-19 es un virus que fue creado en laboratorio y fue diseminado por el mundo dentro de una guerra por el control económico entre China y Estados Unidos. Otros más remitían recetas para evitar el contagio, las que iban desde gárgaras de agua con sal, hasta productos milagros y vacunas inexistentes o propuestas de diversos personajes del ámbito político o artístico.



La inexistencia del virus también fue tema que muchos creyeron y aunado a la irresponsabilidad de muchas personas incrementó la propagación del contagio.



En las redes sociales, algunos tomaron como motivo de broma las recomendaciones, otros más difundieron los mensajes falsos como método de diversión, que llegando a otros sectores fueron tomados como realidades.



Durante esta tercera fase (la más peligrosa) no cesa la propagación de estas falsedades. Es cierto que en Tabasco se decidió suspender actividades desde el viernes por la tarde al domingo, pero fue necesario por la falta de respuesta de la población que no atiende las recomendaciones y en un fin de semana donde está inserto el Día de las Madres, los contagios podrían crecer peligrosamente, pero de ahí a que sea un decreto nacional hay mucha distancia, aunque en la CDMX y Puebla, entre otras entidades se dio como verdadero.



******



Luis Miguel Barbosa dilapida su ya escaso capital político con frases incoherentes y actitudes prepotentes. Primero dijo que el Covid-19 no afectaba a los pobres, solamente a las clases ricas. Su alejamiento de la ciudadanía se hace evidente, tanto que ayer pidió desesperadamente solidaridad y aportaciones de todo tipo a su gobierno en esta contingencia, generando recursos por parte de la sociedad, pero no de los ricos, ya que ellos jamás responden.



Puebla es una de las entidades con mayor número de contagios y ante la indiferencia ciudadana para asumir las medidas de emergencia, el gobierno establecerá el no circula, a partir del 11 de mayo.



******



Una encuesta de Demotáctica, levantada en Baja California, clarifica que el 60 por ciento de los ciudadanos se pronuncian a favor de que el gobierno de Jaime Bonilla sea por cinco años y no dos, como pretende la impugnación que definirá la Corte la semana próxima.



La gestión de seis meses del gobernador deja satisfechos a los pobladores de la entidad, en razón de las decisiones asumidas durante la pandemia y la implementación de programas como los desayunos escolares (250 mil diarios), la propuesta para que San Quintín se convirtiera en el sexto municipio del estado, las denuncias contra funcionarios saqueadores del sexenio anterior y otras acciones.



[email protected]

[email protected]