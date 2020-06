Prevén para diciembre la recuperación turística de México

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 22 junio 2020.-Uno de los temas que deben cuidar las empresas son los protocolos que implementan para atraer al visitante, porque, si bien entre las principales actividades a realizar luego del confinamiento del Covid-19, será salir de viaje, la mayoría lo hará hacia sitios que sean seguros.



De este modo, Hazael Cerón Monroy, coordinador del Centro, mencionó que en el corto plazo, en julio, agosto y septiembre la demanda alcanzará apenas el 19%, mientras que 2020 cerrará con un máximo 59% en la demanda turística del estado.



Las estimaciones fueron realizadas basándose en un estudio académico, denominado How fast will be? … The Tourism demand recovery. A survival analysis model in México (¿Qué tan rápido será?… El turismo demanda recuperación. Un modelo de análisis de supervivencia en México).



El modelo tomó en cuenta las 69 crisis que ha sufrido la actividad turística en el mundo, así como el tiempo de la recuperación de turistas, por ello se prevé que un año y dos meses, es lo mínimo que necesitan, los destinos para recuperar los flujos.



De acuerdo con los datos, el 70% de los viajeros pospuso sus vacaciones, mientras que el 30% canceló.



‘Sin embargo, vemos que se está poniendo mayor atención a las promociones, cuando lo primero es conservar el empleo y lo que se haga en cuanto a tener seguridad sanitaria, que será lo que estará impulsando los viajes, considerando que el viajero local es el que estará activando esta economía’, apuntó.



Los principales factores que limitarán los viajes son: un nuevo brote, la adaptación de protocolos y los filtros de salud que se implementen, principalmente en los aeropuertos. Además, de acuerdo con la investigación solo el 44% de las personas mantuvo su salario es el sector con potencial para viajar.



‘La adaptación en dos meses a la nueva realidad, es decir, usar cubrebocas, evitar las salidas masivas, hacer uso de la tecnología, llevaría a que 60% de los viajeros retomen sus viajes en los próximos seis meses, pero en el caso de que tener nuevos protocolos tarde hasta nueve meses, los viajes serán casi un año después’.



Expreso. Redacción