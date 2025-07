Prevén plantación de seis millones de árboles en todo el Estado de México

JILOTEPEC, Estado de México. – Con la siembra de cinco mil árboles en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec (TESJ), el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez dio el banderazo a la Estrategia Estatal de Restauración Hidrológico-Forestal 2025, que prevé la plantación de seis millones de árboles en todo el Estado de México.



El arranque de la estrategia estatal marca también el nacimiento del primer ’bosque-escuela’, un modelo educativo-ambiental que, de acuerdo con Alejandro Santiago Sánchez Vélez, Director General Probosque, responde a una instrucción directa de la Gobernadora: ’cada niño un árbol, cada escuela un bosque’.



"Estamos nosotros uniendo nuestros esfuerzos, el viernes pasado la maestra Alma, Cepanaf y Probosque dimos una capacitación a más de tres mil maestras y maestros de preescolar, que no es asunto menor", afirmó el funcionario.



El predio del TESJ se ubica en la microcuenca ’Arroyo El Sapo’, en el ejido Jilotepec, y se ha preparado con roturación, cercado y acondicionamiento de suelo para garantizar el desarrollo del nuevo bosque.



La jornada convocó a más de mil personas entre autoridades de los tres órdenes de Gobierno, estudiantes, docentes, ejidatarios, comuneros, empresas y colectivos ambientalistas.



Para Alma Tapia Maya, Directora General de CEPANAF, la alianza entre instituciones es clave: ’Hemos hecho una unión muy importante, donde hay bosque, también hay fauna y también es importante cuidar todos los ecosistemas’.



Estefanía Hernández, alumna de Ingeniería Civil, resaltó el valor formativo del proyecto: ’Finalmente es cultura ambiental, entonces yo recuerdo la última vez que hice una actividad así fue en la primaria, en el kínder, el que más niños que vienen todavía atrás de nosotros vean este ejemplo pues la verdad es muy importante’.



’Sí quisiera agradecer al Estado por fijarse en nuestra escuela, la verdad es que no creí que estuvieron tan así en el mapa y es un gusto para mí que nos tomen en cuenta y este tipo de actividades que ayudan a la biodiversidad’, manifestó José Alfredo Cepeda Martínez, estudiante de la carrera de Ingeniería Tecnológica, Información y Comunicaciones.



La iniciativa dejó huella entre estudiantes como Priscila Gaspar, de Ingeniería Química: ’Es una experiencia única, de hecho, a mí me tocó sembrar árboles, se siente muy especial, muy bonito porque sabes que contribuyes tanto al desarrollo de la escuela, pero creas un pulmón en lo que es el Estado. Muchas gracias, Gobernadora (Delfina Gómez Álvarez), estamos muy agradecido con usted por te apoyo’.



La estrategia, que se desplegará en diversas regiones del EdoMéx, no sólo busca restaurar ecosistemas degradados, sino crear una cultura forestal enraizada en la comunidad educativa y en la niñez mexiquense.