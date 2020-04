Prevención oportuna evita que se disparen contagios de COVID-19 en Acapulco: Adela Román

La presidenta municipal Adela Román Ocampo pidió a la población acapulqueña hacer conciencia ante la propagación del COVID-19, para evitar contagios, al registrarse en Guerrero el quinto caso positivo, mientras que México entró en fase 2 por la pandemia de Coronavirus.



En entrevista que concedió este martes a una radiodifusora local, la alcaldesa explicó que en esta etapa de la contingencia su gobierno tiene el compromiso de proteger a la población, principalmente a los grupos vulnerables, por ello ha desplegado intensa campaña preventiva.



En congruencia, Román Ocampo reiteró el llamado a la ciudadanía a no salir de casa y evitar aglomeraciones, así como seguir las recomendaciones de las autoridades de Salud a nivel federal, estatal y municipal para evitar una cadena de contagios.



La presidenta municipal de Acapulco añadió que se debe tener cuidado con los adultos mayores y, sobretodo, con quienes padecen enfermedades crónicas, así como proteger a los menores de edad.



La primera autoridad porteña dejó en claro que su gobierno ha aplicado correctamente las medidas preventivas para evitar un brote comunitario, las cuales ha pedido insistentemente a empresarios, comerciantes y prestadores de servicios que adopten las acciones que buscan evitar el contagio del virus que ha enlutado decenas de familias a nivel mundial.



Insistió en la importancia de no participar en eventos masivos, así como evitar asistir a lugares cerrados que registran aglomeraciones, también no saludar de mano, abrazo o beso, y usar gel antibacterial y lavarse las manos con agua y jabón, también guardar distancia de dos metros entre cada persona.



Sostuvo que la prevención oportuna evitó que se dispararan contagios de COVID-19, y lamentó que algunos pretendan politizar esta contingencia; a su vez refrendó su compromiso de generar los programas necesarios para apoyar a los acapulqueños durante la contingencia sanitaria, sobre todo a vendedores informales y pequeños comerciantes establecidos que acusan caída en sus ingresos.



’Nosotros como Ayuntamiento tomamos la decisión de tener un colchón de 50 millones de pesos cancelando programas que no son prioritarios; nos estamos preparando para esta contingencia haciendo un llamado a los empresarios consientes y solidarios con Acapulco, para que nos apoyen también con lo que puedan, para visitar las colonias y comunidades donde hay mucha necesidad", precisó la alcaldesa.



’Acapulqueños y acapulqueñas, no están solos, cuentan con el apoyo dentro de nuestras escasas posibilidades y no dudaremos en tocar las puertas que haya que tocar, para que juntos superemos esta contingencia", dijo la munícipe.



Por otra parte, la alcaldesa destacó que el programa "Acapulco, Limpio y Querido" se inició anticipadamente a la llegada de la pandemia de Coronavirus, así como para prevenir otras enfermedades que se pueden presentar en la temporada de lluvias, cuando se propagan las enfermedades que transmiten los zancudos, para reducir el número de casos de zika, chikungunya, dengue clásico y hemorrágico.