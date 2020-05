Prevenir… para no ser estafados

• Recomienda medidas de seguridad al comprar por Comercio Electrónico para evitar ’mala experiencia financiera’



Ante la próxima séptima edición del Hot Sale, cuya finalidad es incentivar, a través de descuentos y promociones, que las personas puedan adquirir productos en el momento y hora que deseen desde el lugar que más se les facilite, accediendo a los distintos portales de Comercio Electrónico, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), sugiere varias recomendaciones ’con la finalidad de prevenir una mala experiencia financiera’.



El organismo, informó que es importante que los tarjetahabientes –de debito o crédito, principalmente- tomen las medidas preventivas necesarias para realizar sus compras en los sitios de Internet, pues el volumen de contracargos o reclamaciones se reduce.



Destacó que, de hecho, en el año 2019, el número de contracargos sumó 2 millones por un monto equivalente a 2 mil 688 millones de pesos, lo que significó el 0.34% del total de compras autorizadas y el 0.92% en términos monetarios. En 2018, los contracargos significaron el 0.54% del total de las operaciones autorizadas y en monto el 0.92%.



Con estos datos, Condusef espera que los usuarios financieros refuercen sus compras con varias recomendaciones que, da a conocer –por medio de un comunicado-, con la finalidad de que al realizar sus compras, eviten un fraude.



Estas son las medidas de seguridad:



Antes de comprar



Evita el acceso a ofertas que lleguen por correo electrónico, ya que pueden llevar a sitios no seguros. En su lugar, entra directamente a la página del comercio. Asegúrate que la dirección del sitio (URL) comience con ’https://’ lo que indica una conexión segura. Cerciórate que el dispositivo en el que efectuarás la compra tenga actualizados antivirus y programas de detección de software malicioso. Revisa la opinión de otros usuarios respecto a su experiencia de compra en el comercio de tu interés.



Durante la compra



Comprueba la presencia de un pequeño candado cerrado en la ventana del navegador, antes de introducir los datos de tu tarjeta. Confirma y guarda la información de contacto del vendedor, te será de utilidad en caso de alguna aclaración. Nunca selecciones la opción ’Recordar contraseña’ cuando te registres en línea en una computadora pública. Guarda o imprime los comprobantes de pago, así como la confirmación de la compra.



En este contexto, la Condusef pone a disposición del usuario el Micrositio de Comercio Electrónico a través de la página https://www.condusef.gob.mx/?p=comercio-electronico, en el que se encontrara las siguientes secciones:



Cómo puede ayudarte Condusef.



Tipos de Pago.

Tipos de Fraude.

Medidas de Seguridad.

Lo que debes saber.

Estadísticas.

Preguntas frecuentes.



Todas y cada una de estas secciones ayudarán a entender cómo funciona el Comercio Electrónico, cómo cuidarse al hacer compras en línea y cómo CONDUSEF protege al comprador ante cualquier anomalía con el pago de su tarjeta de crédito, débito, transferencias electrónicas, pagos a través de depósitos en cuenta o cualquier otro tipo de desembolso a través de alguna Entidad Financiera.



Finalmente, la Comisión Nacional recomienda tomar en cuenta lo siguiente para evitar ser víctima de fraude:



Revisa tu estado de cuenta de manera permanente, con algunos bancos lo puedes consultar en línea. Activa los sistemas de alertas por SMS para recibir notificaciones de movimientos en tus cuentas. Reporta de manera inmediata cualquier cargo o consumo no reconocido por pequeño que sea y guarda los comprobantes de las operaciones que sí realizaste. Evita introducir datos sensibles desde una red wi-fi pública, recuerda que se pueden robar tus datos personales al navegar en redes no seguras.



Entra a todas las páginas web tecleando la dirección en la barra del navegador y comprueba una vez descargada la página, que el dominio sea correcto. Actualiza el sistema operativo de tus computadoras para no tener vulnerabilidades de seguridad. Utiliza una contraseña diferente para cada sitio (correos, cuentas bancarias, etc.).



Cambia tus contraseñas periódicamente. Asegúrate de tener un antivirus que tenga control de navegación en internet, control parental, detección de sitios falsos, entre otros. Verifica el certificado de seguridad y comprueba que sea una página segura (https), hay algunas páginas falsas que ya cuentan con este certificado. No hagas clic en enlaces sospechosos o que se reciban por email.



Para cualquier duda o consulta adicional, comunícate a la CONDUSEF al Centro de Atención Telefónica 55 53 400 999 o bien visita nuestra página de Internet www.condusef.gob.mx. También nos puedes seguir en Twitter: @CondusefMX, Facebook: /Condusefoficial, Instagram: @condusefoficial y Youtube: CondusefOficial.



La iniciativa del Hot Sale, fue creada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).