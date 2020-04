Prevenir y No Lamentar. Una Grave Crisis Más, El Coronavirus

¿Ya fuiste al médico? ¿Ya te checaste en el laboratorio?

¿Yo? No tengo nada, ni me duele nada. ¿Para qué gasto en médicos y exámenes?

Ese es un diálogo clásico entre familiares, entre amigos, entre compañeros de trabajo. Nunca aplicamos la medicina preventiva y acudimos al médico, bueno, decimos ’voy al doctor’, cuando nuestros males están declarados o avanzados.

Cuando empezó la epidemia del coronavirus, en China, debió iniciarse la integración de un programa de prevención, seguido de las medidas asistenciales. ¡Ah!, pero entonces se dijo que a México no le llegaría y en Palacio Nacional la noticia no mereció la atención inmediata. Se minimizó la alerta que daban en Europa. En tanto la Arquidiócesis de México, desde el domingo 1 de este mes, dispuso medidas precautorias para la comunión y el saludo de paz, no dándose la mano, mientras en una de sus ’mañaneras’ el Presidente de México invitó a que todos se den el brazo y el saludo de mano.

No trato de alarmar a quienes visitan nuestra página, pero es cierto que deberíamos de tomar en cuenta que la pandemia, más pronto que tarde, caerá en el territorio mexicano y pasaremos de los 40 o 50 casos a muchos más Esto con base en los estudios de los investigadores de la UNAM y de la propia Secretaria de Salud que informó que entre el 20 y el 30 de marzo se espera aumenten los casos. Esperemos que la situación sea benigna. Hasta ahora el gobierno federal, por conducto del subsecretario de Salud, ha pedido que se mantenga la calma y que no cunda el pánico, lo que a buen entendedor, es que mejor prevénganse y abastezcan su despensa, los que puedan.

Si el titular de la Secretaria de Salud está enfermo, de viaje o simplemente marginado del asunto, es lo que menos importa. Requerimos conocer con qué equipo se cuenta, cuáles hospitales tienen adaptadas las salas de consulta externa, de hospitalización. ¿Realmente contamos con médicos y enfermeras suficientes para atender la emergencia?

Hasta la tarde del viernes 13, en nuestro país, ningún espectáculo masivo se ha suspendido como ya ocurrió en Estados Unidos y en diversos países de Europa, incluyendo a Noruega donde aún no hay un paciente con coronavirus o sospechoso de tenerlo. En Italia la situación es tan grave que todo quedó paralizado e inclusive El Vaticano está cerrado. España y Francia pasan por momentos muy difíciles. Las autoridades mexicanas actuarán ’cuando el problema sea realmente grave’.

He escuchado el mensaje del titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, dirigido a las profesoras y a los profesores, a los padres de familia, para que sin provocar alarma tomen las medidas de sanidad en los hogares. Hasta ahora en las escuelas oficiales se sabe que se reanudarán las clases el próximo martes. Varias Universidades privadas anunciaron la suspensión de clases. En el Tecnológico de Monterrey, alumnos y profesores, no asistirán a las aulas pero estarán trabajando en línea o sea en sus domicilios.

Reitero que es de vital importancia prevenir y no lamentar. La crisis causada por el coronavirus se suma en nuestro país a las demás que estamos padeciendo. La noche de este último viernes las entidades con pacientes comprobados con el coronavirus, se localizan en los Estados de: Sinaloa, Nuevo León, Coahuila, Edomex, Querétaro, Yucatán, Jalisco, Quintana Roo, Chiapas, Puebla, Durango, San Luis Potosí y la Ciudad de México.

El Subsecretario Hugo López Gatell junto con el vocero de México en este grave asunto José Luis Alomía Zegarra y Gustavo Reyes Terán, no tienen descanso las 24 horas del día. López Gatell pidió que todas las entidades públicas y privadas suspendan servicios no esenciales que implican relación con el público, como son los seminarios culturales, los eventos académicos, los foros, mesas de trabajo y quedó ratificado que por ahora no hay disposición para suspender clases en las escuelas oficiales. Tal medida se estudiará más adelante.

Todos los pasajeros procedentes de Europa, de Estados Unidos y de los países atacados por el coronavirus, son examinados al llegar a las instalaciones del Aeropuerto de la Ciudad de México. La tarea la realiza personal de la Secretaria de Salud. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes manifestó que no hay restricción para recibir aviones de los lugares antes mencionados.

El Centro de Estudios de Historia de México Fundación Carlos Slim suspende sus actividades culturales, un ciclo de conferencias programado para los días 18, 23, 25 y 30 del presente mes, según me informó Susana Morales Feregrino, encargada de prensa y relaciones públicas de esa institución.

Recomiendo que busquen en YouTube una entrevista que le hicieron al doctor Jorge Arturo Zavala Habib, quien dio una detallada explicación sobre el coronavirus, con palabras sencillas y entendibles para todos. Es una opinión muy profesional.

PREGUNTA PARA MEDITAR:

¿Saldrá México avante en esta sorpresiva e inesperada batalla?

P.D. El lamentable accidente ocurrido la noche del martes en la Estación Tacubaya del Metro, es el tercero que se registra desde su inicio el 4 de septiembre de 1969. Esperamos el resultado de los dictámenes periciales para saber las causas que lo originaron….El primer choque de trenes fue el 20 de octubre de 1977 cuando un tren estacionado en la Estación Viaducto fue alcanzado por uno que salió de la Estación Chabacano. Hubo 31 muertos y 70 heridos. El conductor responsable pasó 10 en prisión. Un segundo percance se registró el 4 de mayo de 2015 en la Estación Oceanía, por una falla mecánica y hubo 12 heridos.

