Previenen adiciones y delitos con jornadas deportivas en Tezoyuca

Tezoyuca, Estado de México.-Se llevó a cabo la Jornada de Deporte por la Paz en la Unidad Deportiva de Buenos aires.



Este evento fue precedido por la C. Sara Aide Hinojosa Romero, Directora de Seguridad Pública de Tezoyuca, además de la presencia de Maestra Esther García Valencia, Secretaria Técnica de las Mesas de la Paz, Región 24, y representantes de los diversos niveles de gobierno, como Policía Estatal, Guardia nacional, Fiscalía, y Policía municipal de municipios de la Región.



Durante su intervención la Directora de Seguridad Pública mencionó la importancia de los trabajos en equipo, para evitar hechos delictivos e invitó a los jóvenes a participar más en actividades deportivas y evitar las adicciones.



Por su parte, la Mtra. Esther García, menciono que ’las mesas de la paz se llevan a cabo en toda la republica con el objetivo de establecer estrategias necesarias para garantizar la paz y seguridad de todos.



Seguimos apostando al deporte, la cultura y la comunicación para que los jóvenes puedan desenvolverse y así evitar que caigan en adicciones.



Seguimos apostando a que estos espacios sigan ocupándose de manera adecuada día, tarde y noche’



Además agradeció el apoyo de la ciudadanía por seguir apoyando y de las diversas instituciones que siempre están a la orden de lo que se necesite.



Posteriormente se presentó la actividad que iba a levarse a cabo, la cual, consistió en un torneo de basquetbol, en el que se enfrentaron equipos de APAVAC, Colegio de estudios superiores de Acolman y de la Preparatoria 14.



Sin lugar a dudas, el gobierno municipal de Tezoyuca sigue trabajando arduamente de la mano con las instituciones correspondiente, con el objetivo de brindar acciones que ayuden a prevenir las adicciones y hechos delictivos.





