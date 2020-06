PRI descarta alianzas en los comicios 2021: Viggiano.

www.guerrerohabla.com



23 de junio se 2020.- Ante la conformación de algunas fuerzas políticas para concretar alianzas electorales con miras a la elección federal de 2021, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que busca ir sólo en esta contienda, ya que confía que puede ganar mayores espacios en la Cámara de Diputados, señaló la secretaria general del CEN del PRI, Carolina Viggiano Austria.



Ante la proximidad del año electoral, el PRI sostiene que tendrá mejores resultados que los obtenidos en el 2018, ya que su estrategia está centrada en impulsar a sus militantes, por lo que descartó aliarse con alguna otra fuerza política nacional.



En entrevista con un diario de circulación nacional, Carolina Viggiano, afirmó que hasta ahora no hay acercamiento alguno con ningún partido político para la contienda electoral más importante de la historia democrática del país.



’Nosotros de entrada, somos un partido que quiere competir solo y tenemos con qué hacerlo. No tenemos acercamiento con nadie. Cada uno está haciendo y construyendo desde su espacio y en este momento, lo más importante para nosotros son nuestros perfiles’, explicó.



Viggiano Austria aseguró que su partido aprendió la lección e impulsará candidatos propios para la Cámara de Diputados, aunque aclaró que para las elecciones locales, es decir donde se habrá de elegir gobernador, alcaldes y diputados, se podría tener una política de alianzas pero con partidos de alcance local.



En México, el próximo año,se llevará a cabo la elección de diputados federales, así como la renovación de 15 gubernaturas, además de elegir Congresos locales y presidentes municipales, por lo que la secretaria general del PRI dijo que esta contienda será definitoria, ya que ’los ciudadanos evaluarán quién les da resultados’.



Sobre la alianza que se anunció por Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, Carolina Viggiano dejó claro que ’es una alianza vigente desde el 2018, pero lo que puede suceder con esos partidos es que desaparezcan o ya no crezcan y ese es un tema importante para ellos’.

