PRI, el silencio de la culpa

Duarte rompe virtual alianza opositora

Cimbra las estructuras del otrora líder

PAN y chiquillería irían sin el tricolor

Federación y Chihuahua se lo disputan





No entendíamos la pasividad política del Partido Revolucionario Institucional y su líder Alejandro Moreno, en el marco de la andanada de ataques que vienen desde Palacio Nacional, en especial del presidente Andrés Manuel López Obrador, y toda la estructura de Morena. Calladitos, ellos creen, se ven más bonitos, pero lo que apreciaba era una estrategia para no enfrentarse con el Ejecutivo Federal.



Pero, qué es el fondo de una actitud completamente incomprensible, especialmente en momentos preelectorales, donde podría capitalizar un capital político muy importante aún, que supera el 12% de los votantes efectivos.



¿Por qué no quieren hacer alianzas electorales con el PAN, PRD, MC y otros partidos políticos, para hacer un frente opositor en serio?



Pues ahora, con la captura de César Duarte, se entiende que la estructura tricolor está impregnada de corrupción y desvío de fondos de gobiernos estatales, como lo ha declarado en su oportunidad el gobernador de Chihuahua, del PAN, Javier Corral.



La única justificación, impronunciable por los altos mandos del PRI, es la gran cantidad de información que tiene la Cuarta Transformación de los negocios sucios de los priístas en los procesos electorales, cuando menos del 2015 en adelante. Quizá también tengan los registros contables de operaciones que se entregaron a funcionarios priístas, provenientes de gobiernos estatales, municipales y, posiblemente, de la Federación.



El entramado que armó el PRI para tratar de contener las elecciones en el 2016 fue monumental. No escapa de esta maniobra, el gobierno de Enrique Peña Nieto (como ocurrió en otros sexenios panistas y priístas), y la presunta operación de la Secretaría de Gobernación, que encabezaba Miguel Ángel Osorio Chong, de quien se dice operó en favor del PAN en aquella ocasión para que ganara el mayor número de posiciones.



Pero, pasemos de la especulación a los hechos.



En el 2015, según pruebas presentadas por Corral, se desviaron más de 80 millones de pesos para la campaña del candidato priísta Enrique Serrano Escobar, quien llevaba el apoyo del Verde Ecologista, así como el PT y el PANAL. Era una alianza de todos contra el PAN, que fracasó en las urnas.



Esto llevaría a entender por qué los priístas que actualmente están en el poder partidista, se niegan a enfrentarse al gobierno federal. Se dan algunos chispazos, pero nada contundente.



Alejandro Moreno, ex gobernador de Campeche, es producto de aquellas negociaciones subterráneas que aparentemente lo ungieron. Si no hubo ningún nexo ilícito, pues los conocía y, eso, fue también, lo que lo amacizó en la presidencia priísta.



La estrategia que tomará el Ejecutivo Federal, a través de su partido Morena, será romper cualquier indicio de alianza nacional o estatal, entre el PAN, PRI, MC y otros minipartidos nacionales o estatales. De esa manera, de acuerdo a las encuestas sobre las preferencias en los comicios del 2021, asegurarían el triunfo en 13 de las 15 gubernaturas en disputa. Pero, en el Congreso, en ese panorama difícilmente lograrían la mayoría calificada, del 75%, en la Cámara de Diputados.



Morena, que enfrenta también un cambio de dirigencia, bajo el mando de Alfonso Ramírez Cuéllar, no se puede dar ningún lujo. Asegurar los comicios del año próximo es la clave y debilitar cualquier alianza opositora les da un margen superior de triunfo.



PODEROSOS CABALLEROS: Excelente trabajo de la embajadora Martha Barcena Coqui, en su labor en Estados Unidos. La organización de la visita de López Obrador a Washington fue ’¡perfecta!’. En cambio, Roberto Velasco Álvarez, embajador para América del Norte de la SRE, con un discurso totalmente priísta. Es bueno echar loas al gobierno que sirve, pero recalcar que el viaje fue austero. Dijo que el gobierno de Estados Unidos les proporcionó un hotel ’austero’. Velasco no sabe que muchos que hemos cubierto giras internacionales de Presidencia, generalmente quien paga los gastos de las comitivas es el gobierno mexicano. En caso que Estados Unidos hubiera pagado el hospedaje, simplemente les proporcionaba un hotel cuando menos de gran turismo. Quizás el novel funcionario se quejaba por la austeridad. Está acostumbrado a una condición económica holgada. Bueno, eso dicen en la Cancillería. *** Hugo López-Gatell, vocero de la pandemia, cada día continúa con ocultar la realidad de la crisis sanitaria en el país. Qué irresponsabilidad de un funcionario público que por un lado minimiza las medidas de seguridad para evitar contagios, y por el otro se mantiene como guardia de Buckingham, sin exigirle al gabinete que también apliquen, cuando menos, gel y usen cubrebocas. Un asesor al que nadie le hace caso es un asesor inservible. No le hace caso su jefe inmediato, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, ni el máximo, Andrés Manuel López Obrador, ni ningún otro funcionario, excepto lo que están enfermos ’de a deveras’ como Arturo Herrera y los gobernadores. Triste historia de López-Gatell. *** La semana pasada, Hacienda y la CNBV iniciaron el proceso de liquidación del Banco Famsa y le retiraron su licencia para operar. El Banco de México identificó que en marzo el capital de Banco Ahorro Famsa ya era negativo, y pidió desde la última semana de junio la revocación de su autorización para operar. Por medio de un oficio fechado el 24 de junio comunicó a la comunidad financiera que el índice de capitalización de ese banco que preside Humberto Garza, negativa del 6.02%. En su reporte de Estabilidad Financiera del mes pasado, el Banxico señaló que a marzo de este año la banca múltiple continuó presentando niveles elevados de capital regulatorio.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: El Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales (CADENA) de la comunidad judía en México, en conjunto con sus aliados y donativos de empresas y de la población en general ha beneficiado a más de 799 mil 568 personas afectadas por Covid, en México. A través de sus diversos programas de ayuda, se entregaron 479 mil toneladas de alimentos, 6 mil 636 alimentos preparados, 11 mil 931 kits de protección para el personal de salud y 25 mil 892 artículos de protección en 20 entidades. Mediante KOL, CADENA brinda a la población, una herramienta gratuita de orientación médica y apoyo psicológico y espiritual.







