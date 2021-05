PRI exige renuncia de Marcelo Ebrard

www.guerrerohabla.com



*Lo señalan como el principal responsable de la tragedia que enlutó al país al colapsarse una estructura de la Línea 12 del Metro la noche del pasado lunes



Ciudad de México.04 mayo 2021.-La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cinthya López Castro, exigió la renuncia inmediata del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al señalarlo como el principal responsable de la tragedia que enlutó al país al colapsarse una estructura de la Línea 12 del Metro la noche del pasado lunes.

"Que se juzgue y se haga responsable (a Ebrard) de una obra que presumió en su momento como la obra con más tecnología, cuando realmente nos vio la cara a todos los capitalinos, porque ha sido la peor obra de la historia".

La legisladora priísta criticó abiertamente a la actual administración capitalina que encabeza la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, por la falta de mantenimiento al Metro, porque no se ha construido más Metro en este gobierno y porque se afectó y murieron 23 personas por culpa del gobierno, "y yo no veo a los responsables".

Lamentó que los funcionarios que tuvieron alguna responsabilidad en este percance hayan iniciado su día de manera habitual, haciendo sus giras normales, cuando estamos viviendo una de las tragedias más difíciles de la historia.

Cinthya López Castro propuso un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Ciudad de México a que haga una cree una comisión que atienda el tema y que se haga una investigación externa para fincar las responsabilidades del caso, "porque el gobierno no puede ser juez y parte".

Señaló que ya se ha visto en varios casos que Morena aplica la ley a su conveniencia, "por lo que necesitamos que se aplique la ley, necesitamos que haya una comisión revisora del tema por aparte, que haya una comisión de especialistas para que se llegue hasta sus últimas consecuencias, aún sean personas y empleados de este gobierno de Morena".

La diputada priísta afirmó que el de Morena es un gobierno que hace obra pública sin pensar en el bien social, "obras mal hechas, obras al aventón, y yo sí pido que se vaya hasta las últimas consecuencias".





« El Universal »