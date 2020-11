PRI: ganar con los mejores candidatos

(Carta a Don Héctor)



ARQUITECTO DE PROFESIÓN, CÉSAR Armenta Adame se desempeña como Administrador Fiscal en la zona Centro del estado. Fue síndico del Ayuntamiento de Chilpancingo, desde donde realizó un excelente papel, precisamente cuando la tormenta Manuel y el huracán Ingrid destrozaron el municipio. Además, se desempeñó como secretario particular del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, en los primeros tres años de su gobierno, desde donde dice, aprendió como nunca, y lo mejor, al lado de un gran maestro.



’Ser secretario particular, y luego de un gran gobernador como lo es el Licenciado Héctor Astudillo, es obtener una Maestría, no solo en administración, sino también en política. Aprendes como nunca, y de los grandes. Es una gran experiencia que te sirve para todo’, dice.



Hace tres años fue candidato a diputado. Las circunstancias no le favorecieron, o mejor dicho, la ola lopez-obradorista. Ganó quien ni campaña hizo, y menos con la simpatía y el apoyo que tenía. No fue el único que perdió ante candidatos desconocidos. Sin embargo, no por eso dejó de estar en contacto con los chilpancinguenses, y menos ahora, pues durante la pandemia, la solidaridad de César Armenta está presente con los que menos tienen.



En efecto, Armenta Adame es de los pocos chilpancinguenses que todavía está apoyando a la población, en estos tiempos de Covid, cuando se habla incluso de volver al semáforo rojo. A través de la entrega de comida caliente, en diversas colonias de la ciudad capital, César, o el Arquitecto, como le llaman, se hace presente, con lo que puede, en beneficio de cientos de familias que por la falta de empleo, no tienen qué llevarse a la boca.



Ya lo hemos dicho. Ayuda al próximo quién quiere, no quién tiene, y César Armenta hace lo propio. Por cierto, hay quienes lo ven con buenos ojos para que se candidato a alcalde de Chilpancingo, y si su partido, el PRI, lo postula, sin duda también ganaría la elección. Y es que ya no competiría contra López Obrador, sino contra Morena y su abanderado.



ES INDUDABLE. LA ELECCIÓN DE LOS MEJORES aspirantes a candidatos es clave para ganar en el 2021. Y es que, ya lo hemos dicho, no se trata de ser candidato, sino de ganar la elección. Más aún, hay que decirlo, no se trata tampoco de que el candidato sea el más conocido, el más popular o el más chistoso, sino el que genere simpatías, alianzas y confianza, o lo que es lo mismo, el mayor número de votos.



Y eso, sin duda, lo tiene bien claro el presidente estatal del PRI, Esteban Albarrán Mendoza, aunque también es válido para todos los partidos políticos, principalmente el PRD y Morena, de ahí que incluso estén acordando alianzas, aunque éste último parece no entenderlo, pues suponen que el escenario de hoy es el mismo al del 2018.



Por eso, además, es que el PRI estatal, de acuerdo a su dirigente, realiza una auscultación estricta y minuciosa de aspirantes, con el fin de presentar opciones ganadoras, con propuestas viables en favor de la transformación del estado que hoy encabeza el gobernador Héctor Astudillo Flores, de tal forma que se privilegia el consenso en la elección de quién aspira a continuar y fortalecer la obra social que realiza el gobierno del estado.



Porque, hay que decirlo, no sólo está en juego el futuro del PRI y su permanencia en el gobierno del estado, sino también la continuidad de la obra de Astudillo Flores, que, ciertamente, es importante, a grado tal que el propio presidente de la República lo reconoce.



En efecto, el dirigente estatal del PRI señaló que la elección de aspirantes a cargos de elección popular será fundamental para enfrentar el proceso electoral del 2021, y en este sentido agregó que se hará una revisión a fondo de las trayectorias, las currículas y la actividad partidista de los aspirantes.



Tiene razón también Esteban Albarrán: en la elección del 2021 ya no estará en juego una cuestión de ideologías, porque lo que se requiere es resolver la problemática de un país que sigue cuesta abajo en cuanto a desarrollo económico y calidad de vida de sus habitantes.



El PRI, dice, ha dado pruebas fehacientes a la sociedad de que el PRI sabe gobernar, y en estos momentos, lo más urgente es impulsar el repunte económico, la generación de empleo, además de buscar que los indicadores sociales superen la realidad, y ya no estén anclados a promesas sin cumplir.



Más aún, señaló que la expectativa de la elección intermedia es elevada para el priísmo nacional, frente a los resultados de un gobierno federal poco sensible a las necesidades del pueblo que se han visto exacerbadas por la pandemia del Covid-19, lo que se reflejará en las urnas.



Dice: ’los resultados de una mala administración y el incumplimiento de las promesas de campaña, así como los severos errores en el manejo de la emergencia sanitaria, promoverán un voto de castigo al hoy partido mayoritario.



En Guerrero, señala Esteban Albarrán Mendoza, los candidatos del PRI llegarán con una amplia cartera de propuestas. Más aún, están muy lejos de aquella oposición recalcitrante y contestataria hoy en boga’.



