PRI: ¿Habemus candidato?

El próximo domingo 10 de enero, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) definirá quién será su candidato a la gubernatura, ya que solamente uno de los tres aspirantes se presentará a la sede del Comité Directivo Estatal (CDE) para registrarse, en clara señal de unidad.

Los jerarcas del tricolor están conscientes que la elección del próximo 6 de junio será muy reñida, y que requieren ir unidos para enfrentar a Morena y al candidato que finalmente decidan los dirigentes de dicho instituto político.

Hasta el momento, Mario Moreno Arcos, Manuel Añorve Baños y Héctor Apreza Patrón han mandado señales de unidad y respeto, porque saben perfectamente que el que resulte candidato necesitará del apoyo y esfuerzo de los demás.

Los tres aspirantes cuentan con amplia experiencia legislativa, partidista y administrativa.

Son tres soldados del PRI que cuentan con el apoyo de diferentes actores políticos que en su momento dirigieron las riendas del estado y que se mueven en todo el estado. Pero es claro que solamente uno de ellos garantiza una campaña exitosa y, por ende, la victoria. Y ése personaje es Mario Moreno Arcos.

¿Por qué Mario?

De entrada, es necesario recordar que Mario Moreno es el único de los aspirantes (de todos los partidos) a la gubernatura que ha participado en seis elecciones y no ha perdido ninguna, consecutivamente. Y que ha triunfado en momentos adversos.

El único pecado del oriundo de Izotepec es que no cuenta con padrinos en la cúpula de su partido. Pero cuenta con lo más importante: el apoyo popular. Y ese apoyo se ha visto en los recorridos y eventos que ha realizado en las 7 regiones de la entidad, en donde se han sumado importantes liderazgos.

Mario Moreno no es un político de ocurrencias ni de improvisaciones. Su fuerte es la gestión social, hablar de frente y construir acuerdos para que al estado Guerrero le vaya bien.

Las últimas encuestas que se han realizado, lo ubican como el aspirante del PRI con menos negativos y el más competitivo para enfrentar a un ensoberbecido Morena.

El PRI requiere un buen candidato. Y un buen candidato no debe tener antecedentes delictivos o de acciones relacionadas con la deshonestidad o la pedantería. En concreto, debe ser un candidato con buena imagen, que inspire confianza y seguridad en el electorado.

Mario Moreno goza de buena imagen y genera confianza en las bases priistas. También cuenta con muchos amigos en otros partidos y organizaciones sociales, quienes le han manifestado que sí él encabeza la alianza PRI-PRD se sumarán ’con todo’ a su campaña.

En 2010 la cúpula del tricolor se equivocó en elegir a un candidato a la gubernatura que no quería la militancia, cuyo desenlace todos conocemos: derrota en las urnas. Y se repitió en la elección de senador en 2018.

Si el tricolor quiere entregar la gubernatura a sus adversarios postulará a Manuel Añorve. Y si quiere retener el poder elegirá a Mario Moreno.

Luego entonces, no hay de dos sopas. O es Mario o es Añorve.

Veremos qué ocurre el próximo domingo.

PARTIDOS BONSÁI: ¡A PEPENAR SE HA DICHO!

Los que ya se frotan las manos para que haya desprendimientos en los principales institutos políticos de la entidad, son los dirigentes de los partidos pequeños (PT, PVEM, PAN, MC y los de reciente creación). Y se entiende: quieren votos para conservar su registro y vivir de las prerrogativas (financiamiento público) que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) les entregará para los próximos tres años.

Tal vez algunos de sus candidatos que postulen en los municipios se alzarán con el triunfo, como ha ocurrido en los anteriores procesos electorales.

No es fácil que un partido pequeño gane una elección ante los gigantes, pero tampoco imposible.

Las veces que han derrotado a Goliat ha sido cuando postulan a candidatos competitivos y que dividieron a su partido de origen.

Este martes un diario acapulqueño publicó una nota de una entrevista que le hizo al comisionado político del PT en la entidad, Victoriano Wences Real, quien informó que está a la espera de que el candidato de Morena le llame ’para reconstruir la coalición con el PT y el PVEM, aunque no descartó platicar y postular a uno de los actores políticos que participaron en el proceso interno de Morena.

’No podemos cerrar la puerta, el PT es un partido abierto que ha estado creciendo de manera importante por las adhesiones, por las sumas, por liderazgos importantes, no podemos decir no, tenemos que estar abiertos al diálogo, a poder escuchar a todos los actores políticos y si hubiese algún acuerdo, un consenso, estaríamos en esa posición’, dijo.

Victoriano Wences es experto en la pepena de saltimbanquis políticos. En las pasadas elecciones, por ejemplo, postuló como candidato a la presidencia municipal de Acapulco al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, quien anteriormente había sido miembro del PRD y candidato del PAN en 2015.

Al PT no le importa recibir en sus filas a personajes sin fidelidad política o que sean de derecha. Lo importantes para sus dirigentes son los votos, no la ideología. Tanto, que en Guerrero suscribieron una alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), otrora satélite del PRI y del PAN.

Insisto, los partidos bonsái han resultado un jugoso negocio para sus dirigentes.

ENTRE OTRAS COSAS… A través de Twitter, el gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró que es respetuoso del proceso electoral y que está concentrado en su tarea de gobernar Guerrero.

’Como Gobernador, estoy concentrado en mis funciones con seriedad y responsabilidad. Ningún tema me distrae. En el tiempo que me queda al frente del Poder Ejecutivo, me dedicaré a trabajar siempre dentro de la ley. Soy respetuoso de los temas electorales, ni me meto ni me metan’, posteó.

Esto lo señaló luego de que el ex fiscal Xavier Olea Peláez manifestara que durante su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) se le ordenó –por quien maneja las cuestiones políticas del estado– no judicializar la denuncia contra Félix Salgado Macedonio, denunciado por violación sexual por una ex colaboradora en 2016.

