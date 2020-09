PRI-Morena: ¿También en Guerrero?

La turbiedad y la franca descomposición de la política, no acabaron con el arribo de la Cuarta Transformación. Como en todas las alternancias que han ocurrido en México, se trata siempre de implementar una lavativa para vender la idea de que se limpiará la suciedad. Pero luego toda la boñiga infecta regresa en cascada por el tracto intestinal de la política y de los grupos de poder que la dominan. Se convierte en una repetición de lo mismo. Lo acaban de refrendar las jugadas de los actores en el Congreso de la Unión.

DESCOMPOSICION: MISMOS ACTORES. – Para el ciudadano común y sin militancia partidista, la Cuarta Transformación siempre estuvo rodeada de dudas. Porque AMLO era el único que pretendía combatir la corrupción. Los demás que lo acompañaron, se sumaron a este canto, pero como forma de ganar las elecciones donde compitieron. No porque fueran a implementar y hacer suyo ese credo. Mucho menos a dar un viraje en la cultura política del cochupo y hasta el millonario arreglo en lo oscurito. Los acuerdos por grotescos, no solo causan repulsión, sino asco. Los hechos son tercos. 1.- En la Cámara de diputados, fue aprobado por mayoría de votos, que la priista Dulce María Sauri Riancho presida la Mesa Directiva en el último año de la 64 legislatura. Y se quedó en el camino el petista Gerardo Fernández Noroña. La trama resulta hasta cierto punto absurda. Porque apenas dos meses atrás, el Morena «le prestó» cuatro diputados al PT para comenzar el proceso de mayoritear al PRI. E impedir que tomara el control de la Mesa Directiva. Las cosas se movieron de extrañas maneras. Porque al pasarse cuatro diputados del PRD al PRI apenas el pasado 31 de agosto, se advirtió la intención de no dejar llegar a Fernández Noroña ni al PT. Y se confirmó cuando votaron a favor del PRI, 126 legisladores morenistas el pasado jueves. Es decir, para el presidente AMLO gobernar con el apoyo del PRI es más importante que con otros partidos «opositores» como el PT. 2.- El arreglo en la oscuridad, puso en el desarrollo de la trama mediática a cuatro actores políticos: el coordinador de la bancada del Morena, Mario Delgado, el de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros, el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya y la secretaria de Gobernación, Olga Cordero. Se infiere que algo de Noroña no gustó al presidente López Obrador. Porque de ser tercera fuerza política en el Congreso de la Unión, el PT se quedó sin vicepresidentes ni secretarios. La intención obvia y con todo el pataleo mediático que protagonizó el propio Fernández Noroña, era dejarlo fuera de los reflectores mediáticos. Es una pieza política que rebasa en capacidad de debate a cualquiera de los del Morena. Incluido el coordinador de ese partido Mario Delgado, quien después de haber formado parte de la zahúrda en San Lázaro, irá a buscar su registro para competir por la dirigencia nacional del partido presidencial. ¿Le dará voto de castigo esa militancia, o lo premiarán encumbrándolo para que siga operando como lo hizo en el Congreso de la Unión? 3.- Si el dirigente nacional del PT Alberto Anaya, operó para dejar fuera a un miembro de su propio partido, entonces lo más seguro es que en Guerrero, la alianza Morena-PT para la elección de gobernador, no se altere. El punto, sin embargo, apunta hacia dos escenarios: la complacencia presidencial adelantada para que el PRI retenga el gobierno de Guerrero en la elección de 2021. O llegado el momento, los tricolores deban romper su alianza política coyuntural con el Morena y la pugna por el poder estatal adquiera otros matices. Pero si el PRI y Morena lograron acuerdos soterrados para desplazar al PT de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados federal, ¿qué razón impediría que no los tendieran también en Guerrero, para lograr una elección estable y fuera de toda espiral de violencia? El presidente AMLO ya debió percibir que está rodeado de tiburones que solo están velando por sus propios intereses, no por los del combate a la corrupción que planteó. Y en esa vía, puede perder el interés para que el Morena desplace de algunos gobiernos estatales, al PRI. Los tricolores deben estar muy contentos y frotándose las manos.