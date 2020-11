PRI nacional y comités estatales se convierten en centros de acopio para ayudar a familias de Tabasco y Chiapas

PRI NACIONAL Y COMITÉS ESTALES SE CONVIERTEN EN CENTROS DE ACOPIO PARA AYUDAR A FAMILIAS DE TABASCO Y CHIAPAS



• Llama Alejandro Moreno a la solidaridad y unidad de los mexicanos con los hermanos del Sureste.

• Todo lo que esté en nuestras manos hacer lo haremos, desde el CEN, en la Cámara de Diputados y en el Senado, se comprometió el dirigente tricolor.



El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, llamó a todas las fuerzas políticas, sociedad civil organizada y población en general a unir esfuerzos para ayudar a los hermanos del Sureste mexicano, que han sufrido graves pérdidas ante las lluvias y los desbordes de las presas. Por ello, la sede nacional de este instituto político y las de sus Comités Estatales abren sus puertas como centros de acopio para ayudar a la ciudadanía.



El dirigente tricolor exhortó a ser solidarios en estos momentos en que la tragedia afecta a las familias de Tabasco y Chiapas. Es trabajo de todos, dijo, abonar para mitigar la falta de alimento, cobijo y artículos de higiene. Aseguró que los Comités Directivos de ambas entidades han estado al lado de la ciudadanía, recorriendo calles y entregando artículos de primera necesidad, como agua purificada.



El líder nacional lamentó que no se cumpla la promesa de que no faltarían apoyos con la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), pues es evidente, advirtió, que los damnificados no han recibido ayuda de manera inmediata y certera.



’Tabasco y Chiapas cuentan con el PRI. Desde la sede nacional hasta los 32 Comités Directivos en todo el país, estamos ya trabajando para hacerles llegar alimentos, cobijas, ropa y medicamentos, que tanto necesitan en estos momentos’, informó el Presidente priista.



Todo lo que esté en nuestras manos hacer, enfatizó Alejandro Moreno, lo haremos, desde el CEN, en la Cámara de Diputados y en el Senado, ’es un compromiso. Ello, ante la preocupación del Revolucionario Institucional por la indefinición de recursos para momentos de desastre que anteriormente contemplaba el Fonden.