PRI, PAN y PRD celebran que AMLO no podrá hablar sobre elecciones

Las dirigencias nacionales de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) celebraron que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya determinado que el presidente Andrés Manuel López Obrador no podrá referirse al proceso electoral de este año en sus conferencias matutinas.



Los tres partidos manifestaron que dicha resolución es un triunfo de la ciudadanía, ya que así se garantizará que haya piso parejo para todos los candidatos y que no habrá injerencia del mandatario federal.



’Las acciones del Ejecutivo Federal al emitir juicios sobre algún aspirante o las coaliciones electorales violan la ley porque sus ruedas de prensa son propaganda para él y Morena. No admite que lo que expresa respecto al proceso electoral va contra la ley y sólo descalifica y atenta contra la libertad de los organismos autónomos. Esa actitud sólo demuestra su intolerancia e incongruencia, ya que él mismo ha dicho ‘al margen de la ley nada; por encima de la ley nadie’’, expresaron.



Sin embargo, a pesar de dicha resolución, el PAN, PRI y PRD aseguraron que se mantendrán vigilantes para ver que la orden del INE se cumpla, así como para frenar las intenciones del poder Ejecutivo de manifestarse respecto a las elecciones.



’Las principales fuerzas políticas de oposición, en conjunto con la sociedad civil, respaldamos las decisiones que se han tomado por parte de la autoridad electoral. Creemos con firmeza que estas medidas abonan a la democracia y a garantizar un proceso electoral sin dados cargados’, añadieron.



También cuestionaron que si al presidente se le olvidó que en 2018 fue el INE quien vigiló las elecciones de ese año, en las que obtuvo el triunfo que lo llevó a Palacio Nacional.



Por lo que, ante las ’incongruencias y tentativas’ del Ejecutivo para influir en el proceso electoral, dichos partidos insistieron en que serán garantes de las elecciones para que se refleje la voluntad de la ciudadanía.