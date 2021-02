PRI-PRD: ¡Es Mario!

Luego de tres encuestas realizadas el pasado fin de semana y dos días de intensas reuniones privadas, los dirigentes nacionales del PRI y PRD definieron por fin a su candidato a la gubernatura de Guerrero. Se trata del priista Mario Moreno Arcos, quien se enfrentará al abanderado que postule Morena.

A las 23:00 horas del jueves, Esteban Albarrán Mendoza y Alberto Catalán Bastida, dirigentes estatales del PRI y el PRD, respectivamente, difundieron un boletín de prensa en las redes sociales, en la que destacaron que todos coincidieron en la importancia del trabajo de unidad de ambos institutos políticos y sus respectivas militancias, seguros de que se realizará un esfuerzo conjunto para ganar la confianza de las mujeres y los hombres de Guerrero y continuar por la ruta del desarrollo y bienestar de los guerrerenses.

Junto con el boletín se difundió una fotografía en la que aparecen Mario Moreno, el presidente de la Dirección Ejecutiva Nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva; el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; y los dirigentes estatales Alberto Catalán y Esteban Albarrán.

Llamó la atención que en la fotografía no apareciera el ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, quien aspiraba también ser el candidato de la alianza PRI-PRD. Hay quienes aseguran que no aceptó los resultados y se retiró molesto del lugar, y otros que es una estrategia y que muy pronto aparecerá en un evento público junto con Mario Moreno.

Lo cierto es que la alianza PRI-PRD ya tiene candidato en Guerrero. Y no se trata de un improvisado de la política o de alguien que tenga cuentas pendientes con la justicia.

Mario Moreno es actor político que pretende seguir sirviendo a los guerrerenses con humildad, honradez y trabajo. Y el que representa un buen proyecto de gobierno para los próximos seis años.

El PRI y el PRD no se equivocaron en elegirlo como su candidato, ya que es el más competitivo en las urnas y el que posee mayor experiencia en la administración pública.

Otra de las fortalezas del oriundo de Izotepec es que es cuenta con muchos amigos, no sólo en el PRI y el PRD, sino también en otros partidos políticos, porque es un hombre de diálogo y que sabe construir alianzas.

Desde luego que no es una monedita de oro para caerle bien a todos. Y habrá quienes orquesten guerras de lodo contra su persona y le señalen todos los defectos del mundo. Pero es claro que Mario Moreno se ha preparado para esta elección y para gobernar Guerrero.

La descalificación no es lo suyo. Por el contrario, es un actor político que privilegia el debate de altura.

Así como sumó al senador Manuel Añorve Baños para abrazar su proyecto, es muy probable que lo haga con Evodio Velázquez, a quien siempre le ha manifestado su respeto y reconocimiento como un importante actor político de la entidad.

La alianza PRI-PRD tiene posibilidades de ganar la elección de gobernador el próximo 6 de junio. Quien minimice su estructura y presencia política en los 81 municipios, comete un error.

Insisto, la alianza eligió a un buen candidato. Y eso es un paso muy importante.

WALTON: LA LUCHA SIGUE… EN MORENA

El empresario y ex alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, refrendó este viernes su lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador y su permanencia en Morena.

Esto lo dio a conocer ante el rumor que circuló en las redes sociales de que se había reunido con los dirigentes de Fuerza Social por México y aceptado ser el candidato de este instituto político a la gubernatura de la entidad.

’Con el presidente Andrés Manuel López Obrador tenemos una gran amistad, forjada en años de lucha en favor de la democracia, el desarrollo del país y la justicia social’, dijo.

Y aclaró: ’La lealtad que he manifestado a su proyecto de transformación nacional, va más allá de coyunturas electorales y está muy por encima de los cargos y de los rumores sin fundamento’.

Afirmó que es un hombre de palabra y que el titular del Poder Ejecutivo federal conoce de su compromiso con la 4T. ’De él recibí la invitación para sumarme a la Cuarta Transformación. Por él y por convicción personal, me quedo en Morena y seguimos abonando a la 4T’, aseveró.

A los que han creído en su proyecto político les dijo: ’La lucha sigue, porque la política requiere actitudes responsables, serias y serenas. Para eso vamos a seguir nuestra lucha. Por el Presidente y con Morena’.

Se entiende que Luis Walton aún tiene la esperanza de que la dirigencia nacional de Morena rectifique su decisión de postular a Félix Salgado Macedonio como candidato al gobierno de la entidad.

Walton es un hombre perseverante. No es de los que se rinden a la primera. Algo muy importante sabe. Y por eso se queda en el partido del presidente de la República.

Estaremos atentos del desenlace del proceso interno de Morena.

ENTRE OTRAS COSAS… El gobernador Héctor Astudillo Flores confirmó que el estado de Guerrero continuará en color rojo del Semáforo Epidemiológico Nacional durante los próximos 15 días, ya que se requiere un mayor esfuerzo para frenar la incidencia de contagios por Covid-19.

’Tenemos que hacer un esfuerzo 15 días más para que podamos aspirar a mejorar y a disminuir el número de fallecimientos al día y, por supuesto, a que se utilicen menos los hospitales’, indicó.

