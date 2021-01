PRI-PRD: ¿La unidad es primero en Guerrero?

Ganar la elección del próximo 6 de junio se ha convertido en la principal prioridad del PRI, ya que es el instituto político que gobierna actualmente la entidad suriana a través de Héctor Antonio Astudillo Flores.

A nadie le interesa perder en las urnas. Ni siquiera los partidos bonsái. Todos los actores políticos quieren ganar, ya sea en alianza con otras fuerzas políticas o a través de la imagen de sus caudillos.

El PRI y el PRD, por ejemplo, siguen en la ruta de ir unidos en esta elección y de privilegiar el diálogo y los acuerdos para impedir que el autoritarismo y la improvisación gobiernen Guerrero durante los próximos seis años.

De entrada, ambos partidos ya definieron a sus precandidatos, mismos que se medirán en una encuesta para determinar quién abanderará la alianza.

La propuesta del PRI es el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno estatal y dos veces alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos. Y del PRD es J. Evodio Velázquez Aguirre, ex alcalde de Acapulco e integrante de la tribu Nueva Izquierda (Los Chuchos).

La mañana de este viernes, Mario Moreno y J. Evodio Velázquez se reunieron en un restaurante ubicado al sur de Chilpancingo, junto con Esteban Albarrán Mendoza y Alberto Catalán Bastida, dirigentes estatales del PRI y del PRD, respectivamente, para acordar los mecanismos para la medición entre los precandidatos, así como la instalación de la mesa nacional con los dirigentes nacionales de ambos partidos.

Luego del encuentro, Mario Moreno comentó que hay avances importantes en la consolidación de esta alianza ’ganadora’ que el PRI ha conformado con el Sol Azteca, en la que aseguró, privilegiarán la unidad.

’Ya hay acuerdos pero sobre todo consensos entre ambas dirigencias y será durante los próximos días en que habremos de definir la ruta para determinar quién habrá de abanderar esta alianza’, dijo.

El precandidato del PRI manifestó su absoluto respeto hacia su amigo Evodio Velázquez, a quien le reconoció su trabajo político y arraigo entre los guerrerenses.

Asimismo, dijo que no se trata de una competencia mezquina, sino todo lo contrario.

’Se trata de unir fortalezas en una forma madura y sensata que represente una opción fuerte para la ciudadanía’, afirmó

Mientras en Morena siguen sin aceptar a J. Félix Salgado Macedonio como su gallo para la gubernatura, el PRI y el PRD trabajan arduamente para fortalecer aún más la alianza que amarraron el año pasado; una alianza ganadora en donde se privilegian las propuestas y la unidad.

Así como Mario y Evodio han dejado a un lado sus diferencias políticas e ideológicas, Esteban Albarrán y Alberto Catalán se ponen de acuerdo para definir al candidato que habrá de abanderar a la alianza PRI-PRD.

MORENA Y SU CUARTO COORDINADOR EN EL CONGRESO

Durante la sesión de este viernes, el diputado Alfredo Sánchez Esquivel rindió protesta como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, en sustitución de J. Jesús Villanueva Vega, quien durante un año se caracterizó por su gris papel y por incumplir su palabra de dar a conocer la supuesta auditoría practicada a sus predecesores (Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Antonio Helguera Jiménez).

Sánchez Esquivel se convierte no sólo en el cuarto presidente de la Jucopo de la LXII Legislatura, sino también en el cuarto coordinador de la dividida bancada de Morena.

Si Villanueva fue gris como el ’mandamás’ de la chairo bancada, Sánchez Esquivel está peor. No huele no hiede.

Es entendible que Morena tenga legisladores intrascendentes, ya que en 2018 varios de ellos se vieron favorecidos con el efecto AMLO. Lo lamentable de todo es que la LXII Legislatura será recordada como la más improductiva en toda la historia de Guerrero.

Morena tuvo la oportunidad para demostrarles a los guerrerenses que eran diferentes a los priistas y perredistas, que durante años controlaron el Poder Legislativo. Pero no. Sus diputados se dedicaron a pelear cargos administrativos y a solapar las irregularidades financieras de sus coordinadores parlamentarios.

Y lo peor de todo: la mayoría de los 22 legisladores que integran dicha fracción, aspiran a reelegirse en el cargo, y otros buscan ser alcaldes y diputados federales, como es el caso de J. Jesús Villanueva Vega, quien se registró como aspirante en el distrito 01 federal de la Tierra Caliente, región en donde han sido asesinados varios actores políticos.

Por cierto, Villanueva se benefició políticamente de un hecho de sangre en 2018: el asesinato del ex alcalde priista de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, quien era el favorito para ganar el distrito local 17.

ENTRE OTRAS COSAS… El que ya se cansó de andar de revoltoso en las calles y ser el vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, es el profesor Felipe de la Cruz Sandoval.

Resulta que busca un escaño en la Cámara de Diputados por la vía de representación proporcional (pluri)… ¡por Morena! Sí, por un partido del ’podrido’ sistema político que desde el 2014 tanto ha cuestionado.

Se entiende que don Felipillo pretende seguir los pasos de la ’Comandanta Nestora’, quien hace cuatro años manifestó su desconfianza con los partidos y prometió ’acabar con ellos’. (La Jornada, 19-X-2017), y que ahora cobra un jugoso salario desde la comodidad de su curul en la Cámara de Senadores.

Veremos si la dirigencia nacional de Morena lo incluye en su lista de diputados plurinominales.

