PRI, preparado rumbo a la elección…

(Carta a Don Héctor)



EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI), a través de su presidente en el estado, Esteban Albarrán Mendoza, se declaró preparado en el marco del proceso por el que en Guerrero se elegirá gobernador del estado, diputados al Congreso local, y ayuntamientos municipales, y cuya jornada electoral será el 6 de junio del año próximo, es decir, del 2021.



Hay que decir que en Guerrero, de acuerdo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, se elegirá a un total de 792 cargos, en el marco de la elección local cuyo proceso inició este miércoles 9 de septiembre. El cargo de mayor relevancia es el de la gubernatura, que hoy por hoy ejerce el gobernador Héctor Astudillo Flores.



En este sentido, Albarrán Mendoza puntualizó que su partido, el PRI, está listo para emprender campañas propositivas y responsables, pero sobre todo, bajo las reglas de un estricto juego limpio, respetando la ley y ajustándose al árbitro electoral.



Sin duda, hay que decirlo, es lo que se espera de todos los partidos políticos contendientes, y por supuesto, de los candidatos a los distintos cargos de elección popular. Y es que Guerrero no está para más problemas, para pleitos estériles, y una confrontación suicida entre guerrerenses. Ciertamente se espera, de los contendientes, civilidad política, respeto al adversario y a la ley.



No es desconocido que en los guerrerenses hay pasión, y más en los procesos electorales, en razón de que se eligen a las autoridades de gobierno, y si bien en algunos casos se desborda, también es cierto que en Guerrero hay respeto por las instituciones, por la vida y por el adversario. No obstante, no está demás pedir, a los contendientes, es decir, a los partidos políticos y candidatos, a conducirse por los cauces legales por el bien del estado.



Y a propósito del PRI, hay que decir que con miras a la contienda electoral, al igual que otros partidos políticos, ha renovado su Consejo Político Estatal, pero además, ha actualizado sus consejos políticos municipales, así como los 2 mil 749 comités seccionales. Más aún, el PRI que encabeza Esteban Albarrán ha actualizado la estructura operativa de los comités municipales, que son los que finalmente buscarán el voto ciudadano en el estado.



’Vamos a presentar los mejores candidatos en una propuesta incluyente. Las mujeres y los jóvenes serán pieza fundamental en la elección del 2021’, dijo, tras señalar que el tricolor apuesta por un trabajo electoral dirigido a responder a las expectativas ciudadanas y encaminado a ofrecer respuestas concretas a los guerrerenses en cada municipio y en cada región del estado.



En suma, todo indica que el tricolor, al menos en Guerrero está preparado para la elección del 6 de junio del año próximo. Sin duda su mayor apuesta descansa en sus estructuras, desde su Consejo Político Estatal, hasta la actualización de sus comités municipales, y claro, a tener un candidato que atraiga al mayor número de los guerrerenses.



Por cierto, al apostarle a un juego limpio en las elecciones, el dirigente estatal del PRI exhortó al gobierno federal, y en consecuencia, al Presidente de la República, a no inmiscuirse en el proceso electoral, y específicamente a no meter las manos para apoyar a algún partido a través de los programas federales.



El PRI, dijo, va a jugar limpio, sin ataques ni descalificaciones a los adversarios electorales. Las campañas deben ser con ética y altura de miras.



Veremos qué dicen el resto de partidos políticos participantes.



Cabe decir que el 6 de junio del año próximo también se elegirán diputados al Congreso federal en todo el país, en lo que se conoce como la elección intermedia del gobierno federal. Para el caso de Guerrero se elegirán 9, correspondiente a igual número de distritos en que está dividido el estado.



Dicen los que saben, o creen saber de política y de procesos electorales, que la elección local es una especie de evaluación del gobernador en turno, y la elección intermedia, es decir, la de diputados federales, mide por su parte el trabajo del Presidente de la República, de tal forma que se prevé que las campañas serán intensas.



Hay que decir que el actual gobierno, el que encabeza Héctor Astudillo Flores, ha realizado un buen trabajo. Así lo reconoce incluso el Presidente López Obrador, quien no tiene empacho en decir que el mandatario guerrerense es uno de los mejores, de tal forma que, ha señalado, que el nuevo gobernador de Guerrero debe tener sus características.



NOTICIAS COVBID-19. Este jueves, 10 de septiembre, las cifras oficiales sobre el Covid-19 dan cuenta que en el país suman 69 mil 649 muertes por el virus, y un total de 652 mil 364 personas contagiadas. Sin embargo, las estimaciones no oficiales señalan que son al menos el doble de los reconocidos por las autoridades.



