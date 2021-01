PRI: ¿Retener o perder Chilapa?

Luego de elegir a su abanderado para la gubernatura, y a sus candidatos en los 14 distritos locales –los otros 14 los postulará el PRD– que contenderán para las elecciones del 6 de junio, el PRI se prepara para elegir en los próximos días a sus candidatos en los distritos electorales federales y las presidencias municipales.

La coalición flexible con el Sol Azteca –y que el pasado mes de diciembre fue aprobada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC)– aplicará para 34 municipios. Y de acuerdo a fuentes del tricolor, en seis municipios no han decidido aún si van en coalición. Se trata de Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Chilapa, Taxco e Iguala, municipios que concentran la mayor parte del electorado de la entidad.

Se entiende que el PRI hará todo lo posible para retener y recuperar la mayoría de las alcaldías y distritos electorales.

La elección del 6 de junio será muy competida y los candidatos a la gubernatura requieren los votos necesarios para ganar.

El PRI está obligado a postular a sus mejores hombres y mujeres en las principales presidencias municipales y evitar que los actuales alcaldes impongan a sus recomendados.

Recordemos que en 2018 pocos alcaldes se reeligieron, algunos con una mínima diferencia de votos, como es el caso de Jesús Parra García, de Chilapa, quien estuvo a punto de perder frente al abanderado del PRD, Antonio Hernández Godínez. La diferencia en ese entonces fue de 230 sufragios.

Luego entonces, si el tricolor quiere retener la Alcaldía de Chilapa está obligado a designar como su candidato a un militante que tenga arraigo en la cabecera municipal y en las 147 comunidades.

Y el militante con mayor arraigo en la zona rural e indígena es, sin lugar a dudas, Leocadio Ávila Palacios, quien desde 1976 ha sido un soldado leal del PRI y ha coordinado varias campañas municipales.

¿QUIÉN ES LEOCADIO ÁVILA?

El ’Profe Leo’ –como es conocido popularmente– es un hombre que proviene de cuna humilde y que orgullosamente presume ser indígena, ya que habla perfectamente náhuatl, que aprendió de sus padres.

Cuenta con una amplia experiencia en el servicio público, ya que ha sido funcionario municipal y estatal, así como asesor legislativo y dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en el municipio.

Leocadio Ávila nació en Acatempa, municipio de Tixtla de Guerrero, el 9 de diciembre de 1958. Pero desde hace 45 años tiene su residencia en Chilapa, en donde ha demostrado ser un buen vecino y un importante gestor social.

Ha sido dos veces regidor del Ayuntamiento (1996-1999 y 2012-2015), director municipal de Agua Potable (2002), director de Desarrollo Rural (2003), tesorero del Ayuntamiento (2005-2008), coordinador regional de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en la Montaña Baja de la entidad. (2009-2012), y director general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno del estado (2015-2018).

Asimismo, ha sido coordinador en la Montaña Baja de las campañas a gobernador de René Juárez Cisneros (1999) y de Héctor Astudillo Flores (2015).

Leocadio Ávila tiene una importante base social en las localidades del municipio, en donde se le respeta por ser un hombre que habla con franqueza y por los importantes apoyos que ha gestionado durante varios años.

También tiene amplia presencia en las colonias de la cabecera municipal, ya que su trabajo no es de ahora, sino desde 1976, año en que se afilió al PRI. Lo que lo convierten en el candidato natural de su partido para retener la presidencia municipal.

Ojalá la dirigencia estatal valore su trayectoria y la estructura que tiene en el área rural, que en 2018 le dieron el triunfo al PRI, ya que en la cabecera municipal ganó Morena.

Enviar a un candidato débil, sin arraigo y ligado al actual alcalde, sería una derrota anunciada. Y eso no le conviene al PRI. ¡Ojo!

UNA RAYA MÁS AL TORO…

El que sigue acumulando denuncias en su contra, es el senador con licencia y precandidato de Morena a la gubernatura, Félix Salgado Macedonio.

Resulta que además de las dos denuncias por violación sexual que hay en su contra en la Fiscalía General del Estado (FGE), también fue denunciado públicamente por acoso sexual.

A través de su cuenta personal de Facebook, la ex presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Guerrero, Marxitania Ortega Flores, reveló que en la presentación de su novela, en el Centro Cultural Acapulco, Salgado Macedonio estaba ebrio y se le acercó de manera lasciva, ’con un brazo impropio, por decir lo menos’.

La hija del ex gobernador Rogelio Ortega Martínez señaló que el que el autodenominado ’Toro sin cerca’ sea candidato le genera desconcierto y preocupación, ya que también vio cometer esos actos contra otra mujer cuando fue alcalde de Acapulco.

Comparto con ustedes, amables lectores, parte del comentario que publicó en su muro de la popular red social, a las 12:36 horas de este miércoles 13 de enero:

’Mucho he meditado en el proceso de selección de Félix Salgado como candidato a la gubernatura de Guerrero, por Morena y me genera desacierto y preocupación. Félix es un personaje, como todos los políticos (algo sabemos de eso) se construyen un personaje, en este caso, carismático y popular, pero también es una persona. Yo me he encontrado con él apenas 4 veces. Una, en la presentación de mi novela, en el Centro Cultural Acapulco. Estaba ebrio y cuando se acercó a mí lo hizo de la peor manera, lasciva, con un abrazo impropio, por decir lo menos. ¿Saben ustedes que se siente en momentos así? Mucho asco. Asco de la cercanía, pero también del propio cuerpo de una. Es una experiencia que rebasa la incomodidad. Se experimenta mucha rabia de que alguien se sienta con el derecho de tocar el cuerpo de una de esa manera. Me lo hizo a mí, en un evento público, mi evento, en una posición de poder. Vi hacérselo a otra mujer, años antes, amiga mía, cuando fue presidente municipal. Lo pongo aquí porque eso por supuesto que me dan razones para no dudar en las mueres que lo acusan de violación’.

¿Y qué dirá el Toro en su defensa? Pues nada. Él mismo ha señalado que es incorregible e incalumniable, que todo lo que digan de él es cierto.

El Toro por su boca muere, digo, el pez.

Al paso que va, Salgado Macedonio ya no será el ’Toro sin cerca, sino una cebra, por tantas rayas que ha acumulado (y seguirá acumulando) en su vida desenfrenada.

Comentarios:

E-mail: [email protected]

Twitter: @efiglesias