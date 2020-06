PRI: retos y realidades

Para el 2021, todos los partidos políticos están obligados a postular como candidatos a sus mejores cuadros, ya que no será una elección muy sencilla, sino muy competida.

En Guerrero, por ejemplo, no solamente está en juego la gubernatura y los 9 distritos electorales federales, sino también los 81 Ayuntamientos y los 28 distritos locales.

Los que sean candidatos a la gubernatura requerirán de la estructura de sus respectivos institutos políticos y de los votos que logren los candidatos a alcaldes y diputados en los municipios y los distritos. De lo contrario, no tendrán éxito.

Desde el 27 de octubre de 2015, el PRI gobierna Guerrero con Héctor Astudillo Flores. Y, a pesar del gran esfuerzo que éste realiza para cumplir los compromisos que adquirió cuando andaba en campaña, lo cierto es que el tricolor no atraviesa por un buen momento.

La derrota que sufrió en 2018 ante Morena, no es para menos.

Hoy por hoy, el PRI no es la primera fuerza política en el Congreso local, ni tiene la mayoría de los ayuntamientos de la entidad. Y lo que es peor: no tiene ningún representante en la Cámara de Diputados.

Pero eso no quiere decir que esté muerto políticamente. Puede resurgir. ¿Y cómo le hará?

No le será fácil recuperar los espacios perdidos ni la confianza ciudadana.

La única manera de reconquistar el poder es postulando a sus mejores hombres y mujeres. Sí, a los más competitivos, los que tengan una trayectoria política intachable y los que no tengan señalamientos de servir a intereses oscuros.

Morena no es el único partido que tendrá que enfrentar en las urnas. El PRD –su adversario histórico– también se prepara para dar la batalla.

El PRI debería aprovechar los desaciertos del gobierno federal, la incongruencia de los dirigentes de Morena y las torpezas de los alcaldes y legisladores locales de la 4T.

El reto de Estaban Albarrán Mendoza –su dirigente en Guerrero– es enorme. Si logra la unidad de su partido y elige a los mejores candidatos, obtendrá buenos resultados. Y eso lo sabe muy bien.

Uno de las prioridades del tricolor, además de retener la gubernatura y ganar la mayoría de los distritos locales y federales, es recuperar los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Taxco e Iguala.

En Chilpancingo tiene muchos cuadros que pueden competir, tanto por la presidencia municipal como por los dos distritos locales (el 01 y el 02) y el distrito electoral federal 07.

Algunos de esos cuadros son Jaime Ramírez Solís, ex diputado local y ex regidor del Ayuntamiento capitalino, y Bonifacio Montúfar Mendoza, ex funcionario municipal, estatal y federal.

Ramírez Solís se desempeña actualmente como subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG). Los que lo conocen refieren que es un funcionario responsable, sencillo y leal a su jefe político, el gobernador Héctor Astudillo.

Hay quienes lo mencionan como un serio aspirante a la Alcaldía, ya que es oriundo de esta ciudad capital y es hijo de grandes personas que se han forjado en el trabajo diario.

Desde luego que hay más aspirantes, pero es claro que un importante sector del tricolor ve en Jaime Ramírez a la persona ideal para recuperar Chilpancingo.

Bonifacio Montúfar es un cuadro joven del tricolor y que es respetado por los diferentes grupos políticos de la entidad, ya que ha sido institucional en las responsabilidades que ha desempeñado. Y no solamente es conocido en las colonias, sino también en las comunidades del municipio, en donde le tienen buen aprecio.

En Acapulco y a pesar del descalabro de 2018, el nombre de Ricardo Taja Ramírez sigue sonando fuerte, sobre todo ahora que los habitantes del puerto se han dado cuenta que cometieron el grave error de votar en 2018 por la morenista Adela Román Ocampo, quien junto con su familia hace y deshace en el Ayuntamiento porteño.

Insisto, si el PRI realmente quiere recuperar los espacios perdidos en la pasada elección, tendrá que lograr la unidad interna y postular a sus mejores cuadros.

ENTRE OTRAS COSAS… La tarde de este miércoles se dio a conocer el fallecimiento de Antonio Avear Olea, columnista del periódico Despertar del Sur y ex secretario general de la sección XXXIII del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP).

De acuerdo a algunos reporteros de la región de la Tierra Caliente, Avear Olea perdió la batalla ante el Covid-19.

Desde este espacio envío mi más sentido pésame para su familia.

