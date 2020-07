PRI: ¿unidad o fractura en 2021?

Mientras en Morena prevalece una guerra interna por el control de los órganos de dirección y la candidatura a gobernador, en el PRI se percibe disciplina, unidad y armonía.

Tal vez las encuestas no favorezcan en este momento al partido del gobernador Héctor Astudillo Flores y que la caballada esté flaca (Rubén Figueroa Figueroa dixit), pero es claro que el tricolor hará todo lo necesario para no soltar el poder en Guerrero.

De entrada, es el único instituto político que ha emitido una convocatoria para la renovación de sus 81 Comités Municipales, y el que capacita constantemente a su militancia, a través del Instituto ’Reyes Heroles’.

Es cierto, en las pasadas elecciones les fue mal en las urnas. El efecto AMLO les quitó, democráticamente hablando, importantes espacios de poder.

Así es la democracia. A veces se gana y a veces se pierde.

Además, las victorias y las derrotas no son eternas. Y lo vimos en el año 2000. Hubo quienes aseguraron que el PRI había salido para siempre de Los Pinos. ¡Y sorpresa! Regresó 12 años después con más fuerza.

O bien, tenemos el caso de Andrés Manuel López Obrador, quien luego de 18 años de recorrer al país gana en la tercera elección presidencial en la que participa.

Lo vimos también en 2005, cuando Héctor Astudillo pierde la elección de gobernador ante Zeferino Torreblanca Galindo, del PRD. Diez años después, el PRI recupera la gubernatura de Guerrero… con Héctor Astudillo.

La política es de tiempos y circunstancias. Habrá quienes no entiendan eso, especialmente los que siguen con la teórica idea de que los resultados electorales de 2018 se repetirán en 2021.

En 2018 ganó López Obrador, y en consecuencia hizo ganar a candidatos postulados por su partido que no eran conocidos ni en su casa y que no hicieron campaña.

En 2021 ganará el partido o la coalición electoral que logre la unidad de sus militantes, que tenga mejores propuestas para Guerrero y que elija al mejor candidato.

Una de las desventajas de Morena –y que seguramente aprovechará el PRI– es que López Obrador no aparecerá en la boleta electoral. Y sin el presidente en la boleta, el que sea candidato de Morena tendrá una difícil tarea: convencer a los simpatizantes de sus adversarios internos para que apoyen su campaña y no se vayan a otros partidos.

El PRI, insisto, no tiene en este momento ningún problema interno.

A diferencia de hace seis años que tenía 5 prospectos a la gubernatura, ahora solamente tiene tres. Me refiero a Mario Moreno Arcos, Manuel Añorve Baños y Héctor Apreza Patrón.

Los tres personajes en mención tienen amplia experiencia política, legislativa y administrativa.

La dirigencia nacional y estatal tendrá que valorar el mejor perfil, el que menos negativos arrastre y el más competitivo en las urnas, así como lo hizo hace seis años con Héctor Astudillo.

Si el PRI logra un candidato de unidad a la gubernatura y postula a sus cuadros más competitivos en los 80 municipios y en los distritos electorales locales y federales en disputa, es probable que retenga la gubernatura. Pero si se divide, muy poco tendrá que hacer ante los partidos denominados de izquierda.

El dirigente estatal del PRI, Esteban Albarrán Mendoza, ha señalado que su partido se mantiene vigente, activo y firme para la elección de 2021.

Asimismo, ha reconocido el esfuerzo que realiza Héctor Astudillo al frente del gobierno estatal, sobre todo, en estos difíciles momentos por las que atraviesa Guerrero, como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

La estrategia de Albarrán Mendoza de reconocer los logros de la administración estatal, no es errada, ya que eso le da una buena imagen a su partido.

Recordemos que Héctor Astudillo es uno de los mandatarios estatales mejores evaluados en el país, tanto que el presidente López Obrador ha reconocido a su administración.

Luego entonces, los que aseguran que el tricolor está derrotado desde este momento, están equivocados.

La moneda sigue en el aire.

No hay nada para nadie en este momento.

Comentarios:

