PRI ya inició compra de votos en Ecatepec: Azucena Cisneros

Ecatepec, Méx., a 25 de octubre de 2020.-La diputada Azucena Cisneros Coss denunció que el PRI ya ha iniciado la compra de votos en esta localidad, con mira a las elecciones intermedias de 2021, por lo que llamó a los militantes y habitantes a ser ’agentes de conciencia’ para continuar con la transformación en la entidad y castigar a quienes han saqueado al municipio, Estado de México y el país.



En asambleas regionales por diversas colonias, como parte del segundo año legislativo, Cisneros apuntó que es necesaria la organización de la gente, calle por calle para generar redes que permitan la defensa del voto.



’El PRI ya empezó a movilizar a operadores de compra del voto y en conjunto con sus paleros del PVEM, PRD y PAN ya andan en todos lados repartiendo dinero a la gente’, alertó la morenista.



Apuntó que solo la organización social calle por calle podrá frenar estos viejos lastres, donde por décadas el PRI, previó a elecciones sale a entregar dádivas y comprar a la gente para seguir con el saqueo al país.



’Daban una dádiva y el voto les salía barato, ellos con toda la impunidad podían seguir saqueando el país, y no fue suficiente, se aliaron con el crimen organizado, lo dejaron meter hasta la cocina y todas las estructuras se corrompieron y hoy estamos en ambientes de muchísimo riesgo’, apuntó Cisneros.



Recordó que la gente votó en 2018 por la transformación del país, por la recuperación de la dignidad de las personas y hoy los adultos mayores ya cuentan con una pensión universal que es un derecho otorgado, y la permanencia no puede ser condicionada por ningún partido o funcionario.



Sin embargo, éstas viejas prácticas no desaparecieron por completo y ahora lo hacen con la tarjeta Rosa, programa del gobierno del estado de México. Y que solo llega a personas con afinidad al PRI.



Sostuvo que más allá de las dirigencias en Ecatepec, es indispensable demostrar la organización y la unidad interna, para cumplir la misión histórica para transformar desde abajo en todos los distritos electorales, con el apoyo de redes.



Cisneros Coss recordó que desde el Congreso Mexiquense ya se aprobaron leyes importantes, como la Ley de Desaparición Forzada, pues es la entidad con mayor número de desaparecidos; la Ley de Ausencia dará protección legal a los desparecidos y a sus familias.



Además de que ya se elevó a delito grave las agresiones a los adultos mayores y también el castigo corporal a niñas, niños y adolescentes. Y presentaron iniciativa para que todos los delitos derivados de la corrupción fueran delito grave, pues en el gobierno de Eruviel Ávila redujeron a falta administrativa, y hoy se castiga más el robo de una lata que el saqueo de miles de millones de pesos como ocurrió con el ISSEMyM y por lo que no hay sanciones.



’Saquearon al ISSEMyM con 30 mil millones de pesos en el sexenio de Montiel, Peña, y Eruviel Ávila, en época electoral se inyectaba más dinero pero automáticamente desaparecía, fue un esquema sistemático, pero no hay nadie procesado por ello, porque se degradaron las leyes porque ellos así lo hicieron’, apuntó la legisladora.