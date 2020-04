Priista víctima de coronavirus en Guerrero compartió un video antes de morir

www.guerrerohabla.com



Guerrero. 30 de marzo de 2020.- A través de redes sociales circula el video del ex dirigente del PRI, José Luis Jaimes Altamirano, quien murió el pasado 29 de marzo y fue la primera víctima que falleció a consecuencia de coronavirus (Covid-19).



José Luis Jaimes Altamirano compartió un video antes de su fallecimiento, el ex priista explica los síntomas que tenía en ese momento y añade que se puso en cuarentena por él mismo.



"Pues yo estoy en autocuarentena, tengo gripa, mucho dolor de cabeza, me duelen los ojos, calentura... ya siento menos calentura y preocupadito, la verdad preocupadito; suerte a todos, cuídense"