Prima negocio, por encima de la salud de futbolistas en Liga MX

+Aguda tensión por rebrotes en el balompié nacional



+Tras los casos en Monterrey y América los más valiosos, desde el punto de vista financiero



+El país superó los 146 mil decesos por el flagelo mundial que no hacen uno de los más mortíferos del mundo



+Mikel Arriola, titular del máximo circuito local, anuncia ajustes a protocolos sanitarios



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– En menos de un mes, la Liga MX ha entrado en crisis por temas relacionados a la pandemia por Covid 19: rebrotes, «molestias de equipos», pérdidas millonarias, «mala imagen pública» y hasta el «fallecimiento de un entrenador», publica hoy el diario El Economista. Pese a todo, el torneo Guardianes 2021 seguirá. Aunque no se venza la curva epidemiológica. Negocio por encima de la salud de los jugadores.



Monterrey y América se enfrentaron en la jornada 2 el 16 de enero, y cuatro días después, el club regio anunció 19 positivos de Covid entre sus jugadores y staff, lo que provocó molestia en la institución azulcrema, propiedad de la poderosa dinastía Azcárraga, dueña de Televisa.



’Es indispensable una mayor responsabilidad de todos para disminuir los contagios. Consideramos que el equipo titular de Rayados pudo haber tomado precauciones adicionales’, criticó en un comunicado el 21 de enero y confirmaron el contagio de seis miembros del club americanista (tres jugadores).



Ambos equipos, Rayados y Águilas, son los más valiosos, desde el punto de vista financiero de Liga Mx: 71 millones 800 mil euros y 62 mil 900 euros, respectivamente, según el portal Transfermarkt.es. Que suman 134 millones 700 mil euros –unos tres mil 270 millones de pesos–.



Previo a esa misma jornada, Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez, delantero de Cruz Azul, fue exhibido en una fiesta sin cubrebocas portando indumentaria de su club, rompiendo claramente los protocolos sanitarios de la Liga MX.



Extraoficialmente, se estiman en unos 300 casos positivos a coronavirus en todo el balompié mexicano. Producto en buena medida de los yerros del gobierno federal en su estrategia sanitaria contra este flagelo. En la estadística de ayer, difundida por el Sector Salud, ya superó los 146 mil decesos por Covid 19, que lo hacen uno de los más letales del planeta.



Y en esta misma semana, el 19 de enero, Santos Laguna anunció el fallecimiento de Martín Pérez Padrón, director técnico del equipo femenil, a causa del coronavirus:



’Siguió todos los protocolos y tratamientos correspondientes, sin embargo, al final fue una víctima más de esta pandemia’, señaló el comunicado oficial del club.



Duilio Davino, presidente deportivo de Rayados, declaró en una entrevista con Multimedios Monterrey que entre el 40 y 45% de los miembros de la Liga MX han dado positivo a Covid-19:



’Eso es lo que nos decía la liga, ese es el número de positivos que tenemos casi en general en toda la liga’ y agregó que ’tenemos una situación extrema de contagios’.



Apenas 13 días después de que se disputó el primer partido del torneo Guardianes 2021, se han reprogramado ya tres partidos: dos de Rayados de Monterrey (jornada 3 y jornada 4) y uno más del Club América (jornada 3).



Además, Mazatlán FC anunció que su duelo de la jornada 3 ante Santos será a puerta cerrada, pese a que en la jornada 1 recibió 40% de su aforo en el estadio Kraken y hasta puso a la venta paquetes turísticos.



’Ese es el contexto en el que ha iniciado la Liga MX en 2021, una situación que será frecuente en el resto del torneo’, asegura Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, sin rubor alguno.



Advierte:



’Vamos a seguir con este tipo de casos hasta que no se venza a la curva epidemiológica a partir de una inmunidad de grupo que implica que el 70% de la población (en el país) o tenga vacuna o ya haya tenido Covid-19 para que esta curva pueda ceder’.



En entrevistas con ESPN y TUDN, el presidente de la Liga MX dio a conocer el futuro del torneo a través de temas de salud, economía y estrategias para atemperar este flagelo.



—¿Cuáles son los cambios en los protocolos?



–Además de las pruebas PCR que tenía un espacio de 15 días, estamos metiendo una prueba de antígeno para que sea cada 10 días. También estamos integrando un seguimiento a partir de un sistema electrónico donde se da de alta únicamente el jugador que tiene una PCR negativa, una prueba de anticuerpos positiva o una de antígeno negativa.



—¿Cuántas pruebas se han hecho?



–En 2020 se hicieron 21,000 pruebas PCR y en lo que llevamos del 2021 (20 días) vamos en alrededor de 3,400 pruebas. El 21 de enero nos llegaron alrededor de 5,000 pruebas más de antígeno’.



—¿Las burbujas son opción?



–Aún haciendo burbujas se pueden presentar los casos asintomáticos. Lo que hay que hacer es seguir acotando los espacios de entrada de este virus, pero la capacidad de contagio es geométrica porque hay personas que no saben que lo tienen y siguen contagiando.



’En las concentraciones y en los entrenamientos siempre hay que guardar las medidas preventivas. Sé que en el futbol no puedes guardar distancia como en una oficina, pero sí usar cubrebocas en todo momento y mantener sana distancia en las concentraciones.’



—¿La Liga MX está de acuerdo con la reapertura de estadios? (Casos Necaxa y Mazatlán)



–Ahí la regla es bien clara. Las Secretarías de Salud locales son las que aprueban la política epidemiológica, aprueban los protocolos de entrada a los estadios y nosotros nos tenemos que ceñir a lo que ellas digan.



’Lo que hacemos es verificar que se tenga la autorización expresa de modo, tiempo y lugar para que se juegue ese partido y también verificamos a través de los comisarios que se apliquen los protocolos y si no se aplican ahí sí podemos sancionar.’



—¿Qué garantiza la Liga MX?



–Garantizamos tener la visibilidad para identificar los casos positivos, aislarlos y que no generen más contagios, porque esas son las herramientas que nos da hoy la ciencia: pruebas de PCR, de antígeno y de anticuerpos.



’Con eso y con las medidas de cerrar espacios de contagio, con eso estaremos procurando que se dé una competición como la del último semestre del año pasado. Nuestro reto es seguir haciendo lo mismo en este semestre, que va a ser crítico a nivel país.’



Queda claro: prima el negocio sobre las vidas.



(Con información del diario El Economista)