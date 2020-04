Primer deceso por covid-19 en Chicoloapan

La pandemia por covid-19 en el Estado de México, ya es una realidad en 42 de los 125 municipios que conforman el Estado de México, se ha propagado el virus rápidamente en las últimas dos semanas desde que se implementó la cuarentena.



Unos de los factores que permite que se propague rápidamente es no seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud de mantenerse en casa y no salir si no es necesario.



Chicoloapan, no se salva de la llegada del Covid-19, el pasado 6 de abril, Nancy Gómez, presidenta municipal de este municipio, confirmó el primer caso de coronavirus en el municipio mexiquense, esperando la confirmación de cuatro casos que se encuentran como sospechosos, al día de hoy como último reporte de SINAVE se confirman 2 casos confirmados de Covid-19 y un deceso en Chicoloapan.



Es momento de seguir las recomendaciones de quedarse en casa y salir solo en casos necesarios o salir solo un integrante de la familia para realizar las compras del día.