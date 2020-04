Primer deceso por Covid-19 en México ilustra lo que va a pasar: López-Gatell.

El ​​​​​​subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, confirmó el primer deceso por coronavirus en México; señaló que este caso ilustra "lo que va a pasar" y está en el escenario "de lo que va a ocurrir".



En rueda de prensa desde Palacio Nacional, el funcionario lamentó el fallecimiento y envió sus condolencias a la familia de la persona fallecida, cuya enfermedad se complicó al padecer de diabetes. "Vemos con este deceso que en las que personas con enfermedades crónicas, obesidad y diabetes aumenta el riesgo de complicarse la enfermedad", enfatizó.



Asimismo, López-Gatell insistió que los adultos mayores de 60 años y las mujeres embarazadas también tienen un mayor riesgo de que se les complique la enfermedad, por lo que solicitó que, si alguno de estos sectores presentan síntomas de coronavirus, acudan a tratamiento y a evaluación.



Sobre el panorama nacional, el subsecretario informó que hasta el momento se tienen 118 casos confirmados y se siguen estudiando casos sospechosos.



Acerca del panorama mundial, dijo que a la fecha se registran 191 mil casos y en la región fuera de Asia hay más casos acumulados, pues, en las últimas 24 horas, Europa presenta una mayor agregación de contagio por día, así como América que también registra una contribución importante.



|| Deceso en México no escala fases

Pese al deceso de una persona en México por el coronavirus, el subsecretario de Salud dijo que no significa que escalen las fases, por lo que en territorio nacional se sigue considerando el escenario 1, en donde sólo e consideran los casos importados y se cuentan por decenas.



Recordó que en la fase dos se habla de una transmisión comunitaria en donde es más difícil identificar los contagios y estos se cuentan por centenas. El escenario tres implica brotes comunitarios y una transmisión dispersa.



"Tenemos que estar preparados para una epidemia larga", advirtió el funcionario al explicar que es una pandemia en la que va a haber casos, en su mayoría leves, cerca del 80%; mientras que el 15% se complicarán y necesitaran hospitalización y en un porcentaje menor habrá decesos.



López-Gatell pidió a los medios de comunicación brindar información oficial para no caer en la desinformación y en el contagio de pánico. Asimismo, refirió que si los gobiernos estatales colaboran con el gobierno federal en el plan nacional, la estrategia va a ser más efectivas y se va a poder ’sortear’ con éxito las fases de la epidemia.