Primer fallecimiento por coronavirus en Guerrero

*El gobernador Héctor Astudillo pide a la población de quedarse en casa y cuidar a los enfermos



*Toño Gaspar convoca a crear un banco de alimentos para la gente necesitada



En Guerrero ya se dio el primer fallecimiento por coronavirus.

Y si bien la buena noticia es que ya se curaron dos pacientes de este virus, también nos enteramos que en el estado ya son diez los registrados como positivos.

Este fallecimiento es lamentable, sin duda, y esperemos que no se den más.

Mientras, de acuerdo a lo informado por el gobernador y el secretario de Salud, son diez casos confirmados, 48 negativos y 52 casos sospechosos.

De la Peña Pintos mencionó que hay tres positivos más en Acapulco y que el fallecido aparecerá en la estadística nacional a partir de este domingo.

Mientras el gobernador sigue insistiendo en que es el momento de quedarse en casa y de cuidar a los enfermos que padezcan diabetes, hipertensión y adultos mayores.

Ya sabemos que la población mexicana tiene un alto porcentaje de diabéticos, obesos, hipertensos y con algún tipo de cáncer, y desgraciadamente esos grupos de población pueden resultar más afectados durante esta pandemia.

De no controlar la curva de contagios, los próximos días puede ser desastroso para los mexicanos y los guerrerenses.

Por eso hay que hacer caso a las autoridades, quienes puedan quedarse en casa, hacerlo, y quienes no, seguir las recomendaciones de limpieza que las autoridades sanitarias divulgan constantemente.

Para Astudillo Flores, esta lucha no es del secretario de Salud, ni solo del gobernador, es de todos. Entre todos se debe enfrentar esta pandemia para poder salir adelante.

En ese sentido se ha pronunciado el presidente municipal Antonio Gaspar Beltrán quien ha pedido a la población de la capital no salir a la calle ni acudir a eventos masivos, los cuales por cierto, a partir de este día domingo han quedado prohibidos.

En un mensaje a la población, el edil capitalino anunció que personal de seguridad pública y funcionarios de su administración saldrán a pedir amablemente a quienes circulen por las calles a regresar a casa, porque bien pueden contagiarse al saludar al vecino al saludar a quienes se encuentren en las calles y después ir a contagiar a su familia, a los enfermos o adultos.

Igual que el gobernador, Gaspar Beltrán ha pedido que se cuiden a quienes padecen una enfermedad crónico degenerativa, hipertensos, o con cáncer, que son más susceptibles de enfermar.

Además ha lanzado la convocatoria al pueblo de Chilpancingo, a los empresarios, grupos de restauranteros, clubes como el de Leones, Cuicalli, Chilpancingo, etc., para formar un banco de alimentos para aquella población que va al día a día con sus ingresos y requiera sea apoyada con algunos productos para que puedan alimentarse.

Los puntos de captación de estos insumos los recibirán en diez puntos, ubicados en las subdelegaciones administrativas que el ayuntamiento tiene en la ciudad.

Se espera que la respuesta sea buena por parte de los convocados, ya que durante las distintas crisis que la población ha vivido siempre existen las manos solidarias de quienes gracias a su trabajo, pueden desprenderse de algo para poder donarlo a quienes están en condiciones difíciles.

Es el momento de demostrar amor al prójimo, sin tintes partidistas, sin intereses más que ser solidarios con los demás, como dice Toño Gaspar, quien ya ha convocado también a los diputados que son de Chilpancingo para que se sumen en esta noble causa.