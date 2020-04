Primer ministro de Italia NO declaró que su país perdió la batalla contra el COVID-19

En medio de la pandemia por COVID-19 circuló que el ’primer ministro de Italia’ declaró que su país ’perdió la batalla’ contra el coronavirus. Pero aunque la situación en Italia sí es grave, el gobierno no ha hecho tal declaración. Además, la persona que aparece en la fotografía es mandatario de otro país.



’Italia está perdiendo la batalla. #COVID19. Primer Ministro con lágrimas en sus ojos le dice a todo el pueblo: ‘Hemos perdido la batalla contra el coronavirus, perdimos el control, sólo Dios nos puede ayudar’. Oremos por Italia’ dice la publicación que se compartió en varios perfiles de Twitter y Facebook; además circuló como mensaje de WhatsApp.



Usuarios de redes sociales han mostrado su preocupación ante tal afirmación. Incluso, hay quien ha expresado su temor porque en México esto suceda. El dramático mensaje también se publicó en inglés, y es acompañado por la fotografía de un hombre que, efectivamente, está llorando.



Sin embargo, la persona de la foto no es Giuseppe Conte, el primer ministro de Italia. Sino Jair Bolsorano, presidente de Brasil.



El hombre de la foto es el presidente de Brasil y sus lágrimas no tienen nada que ver con el coronavirus.



Las imágenes del mandatario de Brasil fueron tomadas el 17 de diciembre de 2019, cuando Bolsonaro lloró durante un discurso, al recordar el atentado que sufrió en 2018, cuando fue apuñalado durante un evento público. ’Yo sólo pedía a Dios que no dejase huérfana a mi hija de siete años’, señaló.



Varios medios locales documentaron el evento. Como Jornal da Record y Planalto. De hecho en el segundo 36 del siguiente video puede verse un fotograma muy similar a la de la imagen viral.