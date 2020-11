PRImera fuerza política en Hidalgo.



Planeación, organización y militancia, claves para caminar en unidad: Erika Rodríguez



En las elecciones municipales de 2016 el contexto político de nuestro país era muy diferente.



En primer lugar, el PRI era el partido en el gobierno federal, donde se consolidaron las reformas estructurales que tanta falta le hacían al país. La reforma energética, que modernizaba el sector y detonaba inversión; la hacendaria, que incentivaba la economía formal y aumentaba la recaudación; la financiera, que generaba las condiciones para que los hogares tuvieran más crédito y más barato; la de telecomunicaciones para cerrar la brecha digital; la político electoral, que crea el Instituto Nacional Electoral, que permite la reelección y paridad de genero en el poder legislativo, y que regula las candidaturas independientes; y la de seguridad social, que establecía la seguridad social universal y el seguro de desempleo.



En segundo lugar, el PRI era la primera fuerza política en el país, gobernaba 15 estados, prácticamente a 4 de cada 10 mexicanos y tenía la mayoría en ambas Cámaras.



En tercer lugar, el PRI contaba con políticas públicas efectivas y de gran impacto en la población: Prospera para hacer frente a la pobreza; Seguro Popular para garantizar la atención a la salud; Procampo, subsidios para el apoyo al campo.



Y, además, México crecía al 3%, con una tendencia favorable en la creación de empleos.

Hoy las condiciones son muy diferentes: el PRI es oposición, gobierna en 12 estados y es la tercera fuerza política en ambas cámaras.



Pero, algo está haciendo bien el PRI en Hidalgo, veamos:



1.- La nueva dirigencia, encabezada por su presidenta Erika Rodríguez ha llevado bien el timón, primeramente, reconociendo que el PRI se alejó de su militancia, y en gran medida privilegió a la clase política. Motivo que los llevó a realizar con gran éxito una necesaria estrategia de reconciliación con las bases priistas y con la ciudadanía.



2.- Identificaron una falta de comunicación y coordinación dentro del partido. Era necesario fortalecer un eje integrador entre los sectores y organizaciones, legisladores, los presidentes municipales, los líderes sociales, el poder ejecutivo local y la militancia.



3.- Plantearon un plan de largo alcance que integrara todas las acciones del priismo en una misma estrategia.



El plan de la dirigencia priista de Hidalgo estaba planteado en tres grandes etapas:

La primera tenía como objetivo final posicionarlos como la primera fuerza política en las elecciones municipales de 2020.



a) Para ello, elaboraron un diagnóstico integral del partido y su militancia, destacando 3 preguntas sencillas, pero certeras: ¿En dónde estamos? ¿cuántos somos? y ¿quiénes somos?



Realizaron el recuento de sus militantes y una profunda campaña de afiliación y refrendo. Quitaron sus cifras bonitas y complacientes para saber realmente cuántos militantes eran, así como también identificarlos en cada rincón del estado.



Hoy, con esta jornada de afiliación y refrendo tienen registrados a más de 140 mil priistas. Y en un hecho sin precedentes realizan eventos con sectores estratégicos de la ciudadanía, integrando así, a más de 3 mil jóvenes y más de 2 mil 500 mujeres.



b) Reconstruyeron la narrativa partidista, para posicionar al partido como protagonista de la transformación:



“El PRI es un partido de trabajo, de hechos y no de promesas. Somos el Partido que dio viabilidad al México del siglo XX, para darle a nuestro país un lugar en el mundo y también construyó las instituciones que nos han permitido avanzar con inclusión en el siglo XXI”.

“Hay quienes pretenden transformar, pero no se puede transformar lo que no se ha construido. Recordemos que fue el PRI, el que le dio educación, salud, empleo y desarrollo a Hidalgo”.



“El partido se fundó para que los derechos de los mexicanos se reconozcan, la atención ciudadana siempre ha sido el fin y no el medio”.



“AL PRI Y A HIDALGO NADA LO DETIENE”



c) Llevaron a cabo acciones inmediatas para posicionar al partido como una alternativa viable.



Visitaron cada municipio para tomar en cuenta, reconocer, respetar y revalorar los años y la carrera de partido de la militancia, bases y de estructuras, reconstruyendo en conjunto las posibilidades de renovación del PRI.



Retomaron y fortalecieron la comunicación con los sectores y organizaciones del Partido, estableciendo una coordinación con sus diputados y presidentes municipales, para reforzar a su Instituto Político, siempre bajo el lema de su dirigente Erika Rodríguez: “En el PRI todas y todos tenemos algo importante por aportar”.



Crearon nuevos espacios virtuales. Rediseñando su página web, mejorando la comunicación del partido de una forma más accesible y cercana.



Por la crisis de la pandemia, fue el partido pionero a nivel nacional en esta nueva forma de comunicar, para mantener el contacto con toda la ciudadania.



De cara al proceso electoral, prepararon la elección con anticipación estratégica, nada fue producto de la improvisación.



Se posiciono como el único partido que consultó a sus bases y a su militancia, para construir la plataforma electoral.



Un punto que marcó la diferencia fue que escucharon las voces de los militantes para construir propuestas reales, para saber si era más conveniente ir solos o en alianzas y para comenzar a evaluar a las y los aspirantes de cara al proceso electoral del 2020.

Gracias a este largo proceso, de la mano de la dirigencia estatal, militantes, bases y estructura, salieron a competir con una de sus mayores fortalezas: la unidad de partido y la concilación de intereses.



El proceso de selección de candidaturas fue muy cuidado, los criterios para elegir fueron completamente objetivos y lo más importante: fue la militancia quien ponderó y apoyó cada una de las candidaturas.



La estrategia y el mensaje estuvieron construidos con base en arquetipos, narrativas y emociones, pero siempre apegados a la realidad. Por supuesto que supieron aprovechar el mayor capital político del partido y lograron transmitirlo tanto a su militancia, así como también a la ciudadanía, resaltando que los gobiernos con resultados son los que mantienen la confianza de la población.