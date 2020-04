Primera muerte en Guerrero por el Covid-19.

—A nivel mundial se cuentan 700 mil infectados y más de 33 mil muertes. —Debe aplicarse un programa especial de apoyo a indígenas: Albarrán.



El domingo pasado se dio en Guerrero la primera muerte de una persona afectada por el coronavirus, quien se encontraba hospitalizado en Acapulco y la información indica que se trata de un arquitecto de 55 años de edad, que era originario de Arcelia, pero radicaba en el puerto; fue identificado como José Luis Jaimes Altamirano.

Ante esta situación, el gobernador Héctor Astudillo y el secretario de Salud, Carlos de la Peña, insistieron en el llamado a la ciudadanía para que se mantengan en sus domicilios y no salgan más que por motivos urgentes o muy necesarios, a fin de mantener bajo el perfil del padecimiento.

Hasta la tarde de este lunes se mantenía el registro de 10 casos confirmados del contagio, aparte de 52 sospechosos y 48 negativos, cifras que no se consideran de alta gravedad, aunque son las próximas dos semanas, a partir de hoy, cuando se estima que puede darse la curva más alta de infectados y por lo mismo de víctimas fatales por el padecimiento.

Por eso, se insiste mucho a la población en tomar muy en serio las indicaciones de las autoridades a fin de mantenerse en sus casas y sólo salir a la calle, a los mercados y otros establecimientos en los casos más necesarios o indispensables, además de dar protección prioritaria a los integrantes de la familia especialmente los adultos mayores y personas con enfermedades crónico degenerativas.

De la misma manera se insiste en lavarse mucho las manos, evitar las salidas innecesarias para evitar problemas, aparte de buscar actividades que puedan desarrollarse al interior de las familias, para evitar que el ambiente se recargue en exceso para evitar problemas y pleitos entre los integrantes del núcleo familiar.

Se tiene también la información positiva de que dos personas que padecieron el cuadro completo del padecimiento se recuperaron completamente, una de ellas en Chilpancingo y la otra en Acapulco, aunque no se dan mayores datos en cuanto a si se trata de personas jóvenes que fueron infectados en la entidad o si lo traían de otros lugares fuera del territorio estatal.

A NIVEL MUNDIAL SE CUENTAN 700 MIL INFECTADOS Y MÁS DE 33 MIL MUERTES. —En México, como nación y el estado de Guerrero, pueden darse como entidades donde se mantiene el control que indica que autoridades y la ciudadanía han cumplido hasta ahora con las medidas necesarias para evitar que la pandemia alcance niveles explosivos.

En México, los datos que se tenían hasta el lunes en la tarde era que se contabilizaron 993 casos de infectados, con un aumento en 24 horas, desde el domingo, de 145 nuevos casos.

Sin embargo, la situación se mantiene bajo control, porque sólo el 10 por ciento de los enfermos requiere hospitalización y de esos, sólo 5 o 6 por ciento requiere de cuidados intensivos y se complica su salud cuando se trata de mayores de 65 años, que poresentan alguna enfermedad degenerativa

EN EL MUNDO, LA SITUACIÓN se advierte más complicada ya que este lunes se superó el número de 700 mil infectados, con más de 33 mil muertes.

Los países más afectados eran ayer, Italia, el más perjudicado con 92 mil casos y 10 mil muertes, aunque la tasa de contagios estaba ya a la baja.

Le sigue España con más de 72 mil infectados, con 5 mil 690 fallecimientos.

Lo peor de todo es que también se ha desarrollado una situación grave en Estados Unidos, con más de 100 infectados y varios miles de muertos, por lo cual señalamos que resulta lo peor porque es el más cercano a México, con una enorme frontera que hasta hace un mes o más se buscaba cerrarla para los mexicanos y ahora se trata de que no entren tantos gringos, por ese problema que ha crecido exponencialmente en los terrenos de Trump.

En la actualidad, a nivel internacional la situación se mantiene bastante grave, en condiciones en que deben extremarse las medidas para combatirlo y especialmente en el aislamiento de la gente, porque de esta manera estos casos que ahora se presentan por cientos de miles podría escalar a cifras millonarias y eso provocaría un colapso total en los sistemas de salud del mundo y las muertes escalarían también cifras de escándalo.

DEBE APLICARSE UN PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO A INDÍGENAS: ALBARRÁN. —Un detalle muy importante es el que plantea Esteban Albarrán Mendoza, presidente del PRI estatal, en el sentido de que deben adoptarse varias medidas para proteger a las comunidades indígenas y Afromexicanas ante el actual problema de salud y que fueron señaladas por el dirigente nacional, Alejandro Cárdenas en días pasados.

Reclaman formar un fondo económico de emergencia para atender a esas comunidades, que garanticé la compra de alimentos de la canasta básica.

Deben darse asignación de recursos monetarios para los 128 Centros Coordinadores para el desarrollo que hay a lo largo del país, para atender emergencias.

Garantizar abasto y atención médica a las comunidades indígenas y Afromexicanas.

Cuidar que la información y orientación que se tiene del Covid-19 sea traducida de inmediato a las 68 lenguas indígenas que existen en la actualidad.

Estas propuestas presentadas originalmente a nivel central por el PRI cobra especial importancia en Guerrero, donde la población indígena y la afro guerrerense son bastante amplias, por lo que resulta de justicia y de extrema necesidad que se cumpla con estas demandas, a fin de que todos estén debidamente informados y puedan tomar las previsiones que el caso amerita en sus comunidades.



