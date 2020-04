Primero fue Javier Alatorre, ahora un miembro de ‘Hoy’ pide violar la cuarentena

México.- Este lunes 20 de abril, el periodista de espectáculos, Alex Kaffie, volvió a causar polémica debido a una dura crítica que hizo contra un miembro del elenco del matutino ‘Hoy’, mismo que pidió violar la cuarentena que se vive por la contingencia.



Primero Kaffie tachó a Andrea Escalona de traicionera, ahora ventiló la inconciencia de una integrante del matutino de Televisa.



A través de su columna, expuso que tras el error de TV Azteca en donde el periodista Javier Alatorre invitaba a no atender las recomendaciones del subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, ahora la astróloga, Mizada Mohamed incitó a los televidentes a romper la cuarentena y salir a reuniones y fiestas.



Mientras los tres niveles de Gobierno piden no salir de casa, Mizada Mohamed opina lo contrario.



"El viernes en Hoy, en su sección donde da los horóscopos, ella le pidió a los nacidos bajo el signo de piscis ‘asistir a fiestas, eventos y reuniones’, aseguró Alex Kaffie.





El comunicador no desaprovechó la oportunidad de burlarse de la pitonisa por cometer este grave error en plena contingencia por el coronavirus, mal que ha dejado más de dos millones de fallecidos en todo el mundo.



"Ja, ja, ja, seguramente la astróloga tiene otros datos, pues su sugerencia es totalmente distinta al consejo de ‘Quédate en casa’ que hacen el gobierno y personal sanitario”, escribió el columnista.



Y es que el mismo viernes, en su noticiario nocturno, el periodista titular de TV Azteca, Javier Alatorre, pidió a los televidentes no hacerle más caso al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, respecto a las medidas sanitarias que hay que seguir para prevenir el coronavirus, lo que le costó fuertes críticas en redes sociales, donde incluso le auguran el fin de su carrera periodística.









