Primero la política y luego la salud ciudadana

Autoridades ponen en riesgo contagios de COVID-19



Nuevamente, el semáforo epidémico regresa a naranja, contra las estadísticas del riego de crecer los contagios de la pandemia COVID-19, sobre todo que en pocas semanas se incrementaros los fallecimientos por esta enfermedad, pero, sobre todo que no hay la cultura de las personas por respetar los protocolos sanitarios.



Los gobiernos indoctos, tanto federal como del Edoméx, sus integrantes a pesar de pasar la información real, maquillan las cifras; no conviven de cerca a la gente, todo lo observan a larga distancia, colaboradores sufren con los jefes, dando el resultado a su manera, que supuestamente la entidad ritmo de hospitalizaciones por COVID-19 ha disminuido.



Pero, es lo contrario en las cifras de contagios, porque tras las pruebas rápidas del antígeno, han salido un porcentaje de inoculaciones. A pesar de ello, precisan que será a partir del próximo 15 de febrero, cuando el Edoméx pase a semáforo naranja, por lo cual se permitirá ampliar horarios, días de operación y aforos en establecimientos.



Imagínense nada más, recordar que la gente a pesar de explicarle con manzanas y palitos, no entiende que deben portal el cubre bocas, incluso algunos lo lleva de hamaca o jugando con él, otros lo guardan en bolsillos o bolsas de mano, lo cual, ya se encontrará súper contaminado hasta de mugre.



Sí como no, que la reactivación económica debe darse de manera responsable, jajá, para evitar contagios, por lo que es necesario mantener medidas, como, de prevención.



Ha, pero, que continúan cerrados salones de fiestas y centros nocturnos, además de que no deben realizarse eventos masivos. A qué le llaman, no explican número de personas, ya que hay familias de miembros de hasta 10.



Mientras, como sumiso y obedeciendo, al Presidente de México, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, informó que a partir del lunes 15 de febrero, el Estado de México pasa a semáforo naranja, resultado de que el ritmo de hospitalizaciones por COVID-19 ha disminuido.



Con bombo y platillo, que a su vez permite continuar con reactivación económica, la cual, señaló, debe darse de manera responsable (sí Chucha) manteniendo las medidas de prevención para cuidar de la salud de las familias mexiquenses.



Como los altos funcionarios, no conviven y menos, son de la clase media baja, el ritmo de contagio continua amenazado a no disminuir; claro sí, el número de hospitalizados, son menos, pero no saben que los positivos los envían a sus domicilios para su recuperación.



Ha, pero hay que recordar, que se incrementó los contagios y hospitalizados, sí, a consecuencia del transporte de pasajeros y que la genta se trasladaba en masa, con eso de que se quemó la Central descontrolada del Metro, los pasajeros sufrieron mucho para llegar a sus destinos.



Al respecto, por caprichos del Gobierno de la Ciudad de México, utilizaron muchas chatarras y mugrosas unidades, pero en fin, ya veremos en dos semanas los pésimos resultados.



Lo que faltaba, el Gobernador explicó que al pasar a semáforo naranja, a partir del próximo lunes se permitirá la ampliación de aforos, horarios y días de operación en los establecimientos que ya están abiertos.



Asimismo, precisó que comercios, tiendas departamentales, plazas y centros comerciales podrán abrir todos los días de la semana, operar con un aforo del 30 por ciento y deberán cerrar a las 21:00 horas. Ya veremos…