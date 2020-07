Primero la salud enseguida las clases

A mis amores: Silvia, mi compañera de vida, mi cómplice y mi todo, y al queridísimo nietecito Arnau, el menor de la familia, quienes este sábado 1 de agosto celebran, a la par, un aniversario más; ahora los festejaremos en pareja enjaulada, ello no quita la plenitud en la alegría de la compañía virtual de los hijos, de todos los nietos y demás parentela, ya habrá tiempo de la presencial. Reciban mis quereres, Silvia y Arnau un rendido ósculo de amor.



La educación formal en las aulas y en los sistemas virtuales, es fundamental en todas las generaciones para asegurar su futuro y el de la patria misma, sin embargo por los tiempos de emergencia que vivimos en forma obligada por la pandemia que ha provocado el covid19, primeramente está la salud de todos los alumnos.



La inmensa mayoría de los padres de familia, los maestros y los propios educandos, niños y jóvenes, se preguntan cuándo se iniciará el próximo ciclo escolar en todos los niveles: Preprimaria, Primaria, Secundaria, Educación Media Superior y Superior.



La respuesta la ha dado la máxima autoridad en la materia, la Secretaría de Educación Pública, en un mensaje grabado de su titular el maestro Esteban Moctezuma Barragán, cuya versión escrita la reproducimos, y en la que queda de manifiesto que primero es la salud de los niños y los jóvenes estudiantes, seguida de las necesarias clases para asegurar su formación y futuro.



’Amigos, amigas: Vivimos tiempos muy complicados, muchas decisiones se tienen que tomar alrededor de la pandemia, pero el acuerdo fundamental es que vamos a trabajar siempre cuidando la salud de todos ustedes, maestras, maestros, niñas, niños, jóvenes, madres y padres de familia.



El próximo lunes tres de agosto en la conferencia de prensa de la mañana, a las siete horas, el presidente de la República -Andrés Manuel López Obrador-, quiere que se dé a conocer todo lo relativo al regreso a clases.



Se han difundido muchas noticias falsas que tratan de inquietar, cuando en realidad el Sistema Educativo ha sido muy consistente; fuimos los primeros en salir y resguardar a toda nuestra comunidad y por eso también seremos los últimos en regresar presencialmente, exacto, cuando haya semáforo verde.



Pero eso no quiere decir que no empecemos las clases a distancia, eso no quiere decir que no aprovechemos toda la capacidad que tiene el sector educativo, todo ese entusiasmo que han mostrado las maestras y los maestros y todas esas ganas de aprender que hemos comprobado con el Programa ’Aprende en Casa’.



Por eso es qué el lunes se va a anunciar ¿cuándo y cómo vamos a iniciar el ciclo escolar 2020-2021? Los invito a estar presentes en sus televisores -y demás dispositivos móviles-, para seguir esta transmisión porque se van a aclarar todas las dudas sobre un tema tan importante para todas y todos nosotros: -la educación con el compromiso fundamental de asegurar la salud de esa gran comunidad.



De acuerdo, primero la salud, seguida de la vuelta a clases presencial, por ahora y mientras se requiera se dispondrá del moderno sistema que genéricamente conocemos como ’Aprende en Casa’.



Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.