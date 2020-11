Primero las damas:

De doña Rosa Chávez Cárdenas, leemos la copia que nos envía:

’Querida Tere

’Se que no te gusta leer a Ravelo

’Solo por curiosidad abrí para ver qué tan lambiscón es y no aguante ver todo el tema, pero esto le contesté:

’En definitiva, no hay duda las mañaneras son defensa de un candidato con padecimiento mental. Vive en el pasado y fuera de la realidad, lleva a su equipo para que le ayuden a defenderlo.

’No tolera las críticas, un líder inteligente tomas las críticas para mejorar, el líder que no es buen líder las toma como amenaza.

"La democracia es el mejor sistema para tomar en cuenta a las mayorías y el peor cuando todos tenemos que padecer las consecuencias."

Mujer inteligente doña Tere, respondemos ufanos.

Con gratitud al lector Domingo Beltrán.

’Buen día gran señor

’Chulada de dama, frases reflexivas muy realistas.

Las estadísticas no mienten, que lástima que solo las usan de bandera y no como motivo para generar cambios, aunque el verdadero cambio inicia en nosotros.

Recientemente leí un documental acerca de la intervención de EUA en nuestro país, ha muchas centurias.

Cuestiona el arribo del señor Madero a la presidencia como una presión que se ejerció contra Díaz dada su inclinación a favorecer con más ventaja la inversión inglesa (en el rubro petrolero) en vez de la de EUA.

El tema es amplio y obliga a consultar más fuentes para tener elementos que me permitan opinar con más certidumbre al respecto.

No soy de los que critican todo, me declaro en opinión cuando considero tener elementos que sustenten mi dicho.

Gracias de nuevo por alimentar mi rústico acervo. El abrazo sincero de siempre’.

Y sobre el segundo tema don José Antonio Aspiros Villagómez nos instruye más.

’Estimado amigo:

De acuerdo, la Revolución mexicana comenzó el 20 de noviembre de 1910. ¿Y cuándo terminó?

Los historiadores no se han puesto de acuerdo. Unos dicen que en 1920 tras el asesinato de Carranza. Otros, que en 1929 cuando se fundó el partido que aglutinó (y medio pacificó) a casi todos los grupos revolucionarios tras los asesinatos de tantos generales, entre ellos Obregón.

Unos más, que cuando los militares dejaron el poder (formal, con Cárdenas o con Ávila Camacho, este último una mixtura de civil y militar).

Y recordemos que JLP dijo alguna vez que él era el último presidente de la Revolución, tal vez porque después cedió la silla a los neoliberales (tecnócratas, les decían entonces) quienes, aunque postulados por el PRI, ya nada tenían de revolucionarios y creo que ni de patriotas.

Lo único seguro es que ya terminó la Revolución, y según AMLO esa fue la 3T y ya estamos en la cuarta (donde lo más destacado son las mañaneras que mencionas).

Por cierto, si yo metiera la Historia en "transformaciones", clasificaría al Porfirismo en un sitio aparte como una de las etapas definitorias, entre la Reforma y la Revolución, pues también dejó una huella importante con sus luces y sombras, y ocupa todavía la atención de muchos académicos, historiadores, periodistas culturales y escritores, novelistas algunos.

Sin el Porfirismo, no se entendería la Revolución. Salud. A’.

Una modesta moraleja a mis queridos colegas:

’Quien conoce a los hombres es inteligente. Quien se conoce así

mismo, es iluminado. Quien se conforme con lo que tiene es un hombre rico’

