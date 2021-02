Primero las elecciones

Querido lector, como siempre un gusto saludarlo, espero siga vivo y bien, no es ironía, pero como van las cosas resulta un poco difícil sobrevivir a algo que no esperaban que durara tanto tiempo y no solo es México, es en todo el mundo, cosa que nuestros amados partidos políticos no quieren entender y dicen tener la solución a todos los problemas existentes y los que no han surgido también.



El circo que se sigue armando con las figuras públicas (actores, deportistas, cantantes y todo lo que se les ocurra) es un festín para atraer votantes, no importa si no saben, si terminaron la primaria, si tienen alguna idea de generar propuestas que ayuden a la sociedad, es como si un servidor se pusiera a tocar la guitarra en el Palacio de Bellas Artes y desafino al tocar la puerta.



Tenemos a la epidemióloga, bacterióloga, bióloga Lili Téllez que con su perfecto y fluido ruso, descalificó la vacuna Sputnik V, al igual que muchos de la ’bancada’ del PAN, no hay peor epidemia que la ignorancia, ellos resuelven lo de las vacunas estilo ’Chente’ Fox, hoy y en 15 minutos, sorprendentes, ENTIENDAN por favor, el problema es MUNDIAL, caída en economía también, Inglaterra, EU, Francia e Italia tuvieron pérdidas y si quieren saber más, España tuvo un déficit mayor que nuestro país.



Se tiene que abrir la economía, como lo he comentado en ocasiones anteriores, la pandemia no se acaba porque gane el PRI, el PAN o el PRD, lleva un proceso, pero somos ¿Cómo decirlo? No tengo palabras, si nos encierran es un gobierno represor, quiere matarnos de hambre, si nos dan libertad de salir, no les importamos, quieren que nos muramos, gobierno inconsciente, desde la población hasta comunicadores.



Con información más alentadora el día 13 de febrero, se llevó a cabo la segunda edición de la Expo Enamorados, un gran trabajo en equipo de mujeres emprendedoras, talentosas y con gran preparación como Elisa Zavala gerente de bebidas y alimentos del Hotel Holliday Inn, por parte de Ci Networking María Eugenia Ruano Mendoza, Aidee Rivera de la organización Mujeres Empoderando Mujeres y la Coordinadora de Prensa y Medios Carolina Solorio. La inauguración estuvo a cargo de la Presidenta del partido ELIGE Mariana Morán Salazar quien cortó el listón para dar inicio a esta exposición.

Una de las formas de activar la economía es promocionar los productos en vivo y en línea, hubieron expositoras como Brenda Bolaños, ganadora en Shark Tank México, con su marca COCO Jewel, presentando anillos, pulseras, todo en baño de oro y con garantía de por vida que no se va el color de sus productos. Contacto 5554944923, Facebook/brendacocojewel. Sonia Jazmín con los productos de ORIFLAME, perfumes, cosmética vegetal sueca, sistemas novages, tratamientos faciales y mucho más. Contacto 5543420647, Facebook/divasoriflame. DXN de Isabel Zarco Rivas, café orgánico en varias presentaciones, con leche, solo y contiene ganoderma. Contacto 5560483265 Facebook/dnxisabelzarcorivas.



Pero si está pensando en encontrar soluciones a su vida, puede contactar a Lilia Cruz García, psicóloga, cuenta con psicoterapia sistémica y constelaciones familiares. Contacto 5528927479. Finalmente a Liss Madrid con su proyecto Libre-Mente que da opciones para hacer crecer tu negocio, talleres y conferencias.



Muchas cosas pueden hacerse, es cuestión de unir ideas, proyectos, hay gente productiva en el país, desde los que venden los ricos tacos de guisado, las gordas de chicharrón, las cafeterías pequeñas y los que brindan todo tipo de servicio, por eso quisiera dame a entender que si vamos a convivir algunos años con el ’coronabicho’, que sea de una forma productiva, los políticos no tienes la solución a éste problema, pueden aportar ideas, no son magos, no van a cambiar las cosas en tres días, que no los engañen.



Los invito a que consuman los productos de su colonia, de su calle, apoyemos a nuestra propia gente, a los artesanos, a los mercados, a todos los que estén cercanos a nosotros, olviden el show de ’paquita la del barrio’ que no sabe que hace ahí, pero otras personas si, un Alfredo Adame que solo vive de escándalos, busquemos opciones reales, pero si queremos circo, vamos por buen camino.



Como siempre querido lector, usted tiene la última palabra, puede vacunarse o no, hacerle caso a la ’gran sabia’ Lili Téllez, mantener a personas que buscan la relección y no hacen absolutamente nada por usted o su comunidad y solo ven intereses propios del poder, apoyar al ’tamalero’, al ’juguero’ o no hacer nada para salir adelante. P.D. si estoy haciéndoles publicidad, se lo merecen y es una forma de apoyar.