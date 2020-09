Primero PAN estatal niega dinero a candidato y luego imponen: toman sede

El domingo pasado, militantes del Partido Acción Nacional (PAN) protestaron en la sede del Comité Ejecutivo Estatal ubicado en Pachuca, en protesta ante la imposición del candidato por el municipio de Tulancingo, mismo que no sería competitivo.



Tras la renuncia de Julio César Soto Márquez como candidato de Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Tulancingo luego de que contará que su partido no le daría un sol peso para hacer campaña, la organización política designó a Juan Carlos Muñoz, lo que causó inconformidad de los militantes panistas y este domingo tomaron las oficinas del comité estatal ubicadas en Pachuca.



El pasado 7 de septiembre se dio a conocer que Julio César Soto Márquez se bajó de la contienda por la alcaldía de Tulancingo, ya que la dirigencia estatal le negó apoyo económico para la campaña, mismo que debera estar etiquetado.



En su lugar designaron a Juan Carlos Muñoz Saucedo como el nuevo aspirante a la presidencia de Tulancingo bajo el partido albiazul, por lo que la militancia demostró su inconformidad por el nombramiento y refirieron que no es panista.



Los inconformes señalaron que dicha candidatura es una imposición y que no tomaron en cuenta a las bases del PAN, ante lo cual tomaron las oficinas que alberga al Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en Hidalgo, y agregaron que no se moverán hasta ser atendidos por los dirigentes.



En un oficio dirigido al líder estatal Cornelio García Villanueva, militantes piden designar como candidato para la alcaldía de Eliceo Lemus Rodríguez -dirigente del Comité Directivo Municipal del PAN y hermano del presidente interino en Tulancingo, Fernando Lemus Rodríguez-.



Desde el Comité Ejecutivo Nacional se pretende imponer a Juan Carlos Muñoz Saucedo como el nuevo candidato en sustitución de Julio Soto, quién en días pasados renunció a la candidatura.