Primo de Diana el presunto feminicida

Por Norma Cardoso

Ahora ya de manera oficial, la tarde de este viernes, se dio a conocer lo que ya se decía en diversos portales, sobre que el primo de Diana era el presunto feminicida. El Fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, la tarde de este viernes, informó sobre los avances de la investigación del femincidio de Diana Carolina Raygoza Montes; anunciando que el día de hoy ya se ejecutó la orden de aprehensión de Victor Emanuel por el feminicidio agravado por parentesco.



Aseguró que será hasta el día de mañana, la audiencia pública. Se está solicitando una pena de hasta 75 años de prisión, ya que se suma una cuarta parte de la pena, por el hecho del parentesco.



Asimismo, expuso que hay Indicios suficientes de que Víctor Emanuel, intervino en su realización; que se siguieron las líneas de investigación desde las últimas personas que tuvieron contacto con la víctima, a partir de que su familia se ausentó desde el viernes pasado. Del procesamiento se fue descartando el móvil del robo se centró más en el entorno familiar y social.



Señaló que se llegó al imputado porque se tuvo información que el primo era el único que tenía, junto con la madre de éste, llaves de la casa porque en ocasiones le daban de comer a unos perros que tienen un temperamento agresivo, que están en la casa de Diana, y éstos no ladraron al momento de que el primo ingresó.



En el imputado, se advirtió que tenía lesiones en mano, cuello, pecho y espalda, que tiene correspondencia con las lesiones de la defensa de la víctima.



Se entrevistó a testigos, en donde un familiar, a quien calificaban como ’locochon’, tenía algunos rasguños y pequeñas lesiones visibles, que antes de los hechos no tenía.



El ahora imputado, rinde entrevista como testigo y acredita su versión de lo que hizo el día de los hechos y esto no coincidía con otros testimonios recabados, en cuanto que fue agredido tanto por otro familiar como por tres personas que le quisieron robar su teléfono. En el procesamiento de la escena se encontró que el feminicida inscribió con sangre en la pared las letras SF, a manera de firma del delincuente como se conoce en criminología.



A Víctor Emanuel, se le recabó una pericial grafoscópica y se encontró que coincide con los rasgos de la inscripción SF.



Al registrarse el cateo de la casa de Victor Emanuel se encontró en su cuarto evidencia importante como son: unas libretas confeccionadas de propia mano, en la que incluyen signos, abreviaturas y mucha información que fue analizada por peritos, criminólogos y psicólogos.



Se encontró, también, que todo lo escrito coincide con el patrón gráfico del ahora imputado; estableció que las libretas perfilan una psicopatía por el nivel de ira y de violencia en los grafismos. Se hace mención de prostitutas, mujeres embarazadas, lesbianas, brujas y se enfatiza a la mujer como sujeta de odio, violencia y agresiones físicas. Destaca gran cantidad de instrumentos punzo cortantes plasmados en los escritos y que la mayoría de dibujos de formas humanas se plasma en situaciones de daño físico y con lesiones incluyendo recetas para matar, destazar e incluso comer a mujeres.



Se supo que la víctima ya había comunicado a familiares que tenía un cierto temor a su primo o imputado, ya que la acosaba.



El imputado estudió la licenciatura en Seguridad Pública, con conocimientos criminalísticos, de manejo de armas y con experiencia en servicio social en métodos de investigación criminal.



En el cateo también se encontró objeto punzo cortante, así como algunas prendas de vestir con manchas color rojo intenso o café que pudiera ser hemáticas. La información pericial, criminalística y científica, la obtenida hasta hoy es consistente para soportar la imputación, manifestó el Fiscal.