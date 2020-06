Principales puntos de la conferencia Mañanera | 23 de junio de 2020

CONFERENCIA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

MARTES 23 DE JUNIO DE 2020



1.- El Presidente estuvo acompañado por Marcelo Ebrard, titular de la SRE; Jorge Alcocer, secretario de Salud; Hugo López-Gatell, subsecretario de la SSA; Raquel Buenrostro, titular del SAT y Carlos Romero, Procurador Fiscal; Héctor Valle, presidente de la Fundación Mexicana para la Salud.



2.- `El día de hoy vamos a tratar dos temas, el pulso de la salud y vamos a informar sobre la acción que se está llevando a cabo en contra de los llamados factureros, estos que se han dedicado a defraudar a la Hacienda Pública`, dijo Andrés Manuel López Obrador.



3.- `Comenzamos con el informe de salud con el doctor Alcocer`, mencionó el mandatario.



4.- Tomó la palabra Jorge Alcocer, secretario de Salud.



5.- `Vamos a tener un enfoque sobre la reconversión hospitalaria, la cual es realmente importante, ya que es la adaptación de la atención basada en su capacidad instalada de camas disponibles de camas de cuidados intensivos para pacientes críticos, así como el número de camas para pacientes no graves`, dijo Jorge Alcocer.



6.- Tomó la palabra Hugo López-Gatell, subsecretario de la SSA.



7.- `Llevamos 22 días con el esquema de la `nueva normalidad`, 16 estados están con semáforo naranja y 16 están con semáforo rojo`, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de la SSA.



8.- `En México, 185 mil 122 personas han sido confirmados con covid desde que comenzó la epidemia, desafortunadamente 22 mil 584 personas han fallecido; el Valle de México es la zona del país con mayor número de casos`, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de la SSA.



9.- `Las defunciones se han mantenido en una estabilidad en el número diario`, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de la SSA.



10.- Hugo López-Gatell, subsecretario de la SSA, dijo que estamos en un periodo de estabilización, pero subrayó que la epidemia sigue activa.



11.- Hugo López-Gatell, subsecretario de la SSA, señaló que las medidas sanitarias continúan, siendo instrumentadas por los gobiernos estatales.



12.- `La expansión hospitalaria significó la contratación y capacitación de más de 45 mil profesionales de la salud`, explicó Hugo López-Gatell, subsecretario de la SSA.



13.- Hugo López-Gatell, subsecretario de la SSA, informó que hay 56 por ciento de disponibilidad de camas a nivel nacional.



14.- Hugo López-Gatell, subsecretario de la SSA, pidió a la población atenderse ante cualquier síntoma.



15.- En un video se aseguró que México cuenta con personal de salud suficiente y preparado para atender a los pacientes, esto gracias a que el sector salud puso en marcha una estrategia de capacitación de recursos humanos a fin de contar con más personas preparadas para la emergencia.



16.- Se informó que son más de 40 mil profesionales de la salud que han recibido educación continua de manera presencial o a través de teleconferencias.



17.- Tomó la palabra Héctor Valle, presidente de la Fundación Mexicana para la Salud.



18.- `Es importante resaltar que hemos recabado más de mil 400 millones de pesos, hemos distribuido más de medio millón de kits, más de 28 mil personas físicas y 600 empresas que han participado; se ha donado equipos a todas las entidades del país`, dijo Héctor Valle, presidente de la Fundación Mexicana para la Salud.



19.- `Hemos apoyado también a personal de otras áreas, se ha apoyado a más de 27 mil 390 personas del sector salud`, dijo Héctor Valle, presidente de la Fundación Mexicana para la Salud.



20.- `En el tema de ventiladores hemos apoyado con cuatro tipos diferentes, han participado la Fundación BBVA, Tec Salud, Funsalud, la Facultad de Medicina de la UNAM, además de la SRE y SSA`, dijo Héctor Valle, presidente de la Fundación Mexicana para la Salud.



21.- Héctor Valle, presidente de la Fundación Mexicana para la Salud, comentó que se trabaja en desarrollar un ventilador mexicano, el cual está en fase de lanzamiento.



22.- `Se han capacitado personal de salud gracias a Tec Salud, Fundación BBVA y Facultad de Medicina de la UNAM`, subrayó Héctor Valle, presidente de la Fundación Mexicana para la Salud.



23.- Héctor Valle, presidente de la Fundación Mexicana para la Salud, informó que se ha apoyado a más de 7 mil pacientes en hospitales privados.



24.- Tomó la palabra Raquel Buenrostro, titular del SAT.



25.- Raquel Buenrostro, titular del SAT, explicó que una operación simulada es un bien que se facturó, pero nunca existió.



26.- `Las empresas factureras son empresas que facturan operaciones simuladas, y surgen para aumentar con gastos falsos los gastos de una empresa real para engañar al SAT y generar defraudación fiscal; también se utiliza para el pago de actividades ilícitas, por ejemplo una persona que realiza trabajos de construcción, pero en realidad se están pagando sobornos`, dijo Raquel Buenrostro, titular del SAT.



27.- Raquel Buenrostro, titular del SAT, explicó el esquema bajo el cual operan las empresas factureras.



28.- `El caso que presentaremos incluye a 43 empresas factureras, las cuales están relacionadas, participaron 8 mil 212 personas con un monto de 93 mil millones de pesos, además había empresas que supuestamente contrataban a personas que venden servicios de honorarios, por lo que en total dejaron de entrar al SAT 55 mil 125 millones de pesos`, explicó Raquel Buenrostro.



29.- `Vamos a enviar cartas a todos los contribuyentes invitándolos a que se regularicen, en caso contrario se dará vista a la Procuraduría Fiscal`, dijo Raquel Buenrostro.



30.- Tomó la palabra Carlos Romero, Procurador Fiscal.



31.- Carlos Romero explicó que desde 2010 se establecieron las diversas empresas factureras.



32.- `Había un pacto criminal, o bien el contador decía que con el comprobante no se pagaría impuestos, compraban las facturas quienes no quería pagar impuestos; el día de hoy se estarán presentando siete querellas, por defraudación fiscal y lavado de dinero, para equiparar a delincuencia organizada`, dijo Carlos Romero, Procurador Fiscal.



33.- `Se dará tres meses para regularizarse, de lo contrario se presentarán querellas contra el que compró las facturas`, dijo el Procurador Fiscal.



34.- Carlos Romero afirmó que se está atacando a los que compran y venden, además de que se realiza una fuerte investigación gracias a cruces de datos con el IMSS,



35.- `Se acabó la fiesta, las factureras no pueden seguir adelante, todos debemos pagar impuestos`, aseveró Carlos Romero, Procurador Fiscal.



36.- `SAT, Procuraduría Fiscal, Consejería Jurídica y UIF estamos trabajando conjuntamente`; dijo Carlos Romero.



37.- Se abrió sesión de preguntas y respuestas.



38.- Reportera denunció que un médico del ISSSTE Cancún, Arturo Mora, fue acusado de participar en red de pornografía infantil, además de participar en el tema de Javier Duarte y las medicinas para niños con cáncer.



39.- `Vamos a pedirle al Director del ISSSTE que atienda la demanda`, dijo el Presidente.



40.- Reportera cuestionó sobre las denuncias de la UNAM de que no se consideran estadísticas del sector indígena en materia del covid.



41.- `Nosotros no somos corruptos, toda la vida hemos luchado por la justicia en favor del humanismo`, dijo el Presidente, quien agregó que es una campaña de desprestigio.



42.- Hugo López-Gatell dijo que no es un señalamiento de la UNAM, sino del Director de la Clínica del Viajero; agregó que se tuvo un foro en el que participó el titular del INPI, Adelfo Regino, y en el que se mostró la preocupación por la entrada de la enfermedad a comunidades indígenas.



43.- Reportera cuestionó sobre el CONAFE y la entrega de 448 millones de pesos en contratos a empresarios cercanos al director.



44.- `No tengo investigación al respecto pero vamos a investigar, nosotros no somos corruptos, si hay un acto de corrupción en el gobierno se castiga a quien sea`, dijo el Presidente.



45.- Andrés Manuel López Obrador subrayó que Raquel Buenrostro es una persona íntegra y honesta.



46.- El mandatario dijo que el combate a la corrupción es parte del cambio.



47.- El Presidente aseguró que los impuestos se utilizarán para ayudar a los que menos tienen, para apoyar la salud, la educación, y más necesidades.



48.- Reportera cuestionó sobre los hechos ocurridos en Oaxaca, donde murieron 15 personas.



49.- `Fue un enfrentamiento debido a diferencias entre pobladores de San Mateo del Mar; es común que haya problemas y rivalidades por las elecciones en la cabecera municipal, se buscará la conciliación, diálogo o paz`, dijo el Presidente, quien negó que vaya a intervenir el Ejército o la GN.



50.- Reportera cuestionó si se llevará a cabo la reunión con Donald Trump.



51.- El Canciller dijo que por la entrada en vigor del TMEC se está en comunicación con Canadá y Estados Unidos, por lo que no hay nada establecido.



52.- Reportero cuestionó si solo se tomará en cuenta el ejercicio fiscal 2017 en materia de las factureras; cuestionó si se ampliará el plazo para las declaraciones fiscales y sobre los contribuyentes irregulares.



53.- `Las auditorías llevan mucho tiempo, por lo que la estrategia fue revisar solo un año, que es el 2017`, dijo la titular del SAT.



54.- `Sobre la prórroga, se presentó una aplicación para que la gente pueda generar su firma en línea, entre hoy y mañana veremos si es necesario ampliar el plazo`, dijo Raquel Buenrostro.



55.- Raquel Buenrostro afirmó que el SAT ha ofrecido asesoría para la gente que se quiere regularizar.



56.- Reportero cuestionó sobre las concesiones pesqueras en Guaymas.



57.- `Aprovecho para informar a los pescadores que se les está ayudando, se están entregado apoyos a 180 mil pescadores, les quiero recordar que el apoyo es para toda la familia, que debe repartirse y hay que llevarlo a la casa, los pescadores ayudan mucho para que haya vedas y no se sobreexplote el mar, hay que apoyarlos, antes no se hacía`, dijo el Presidente.



58.- `Se busca que no haya monopolios ni acaparamiento y se apoye a los más necesitados`, agregó Andrés Manuel López Obrador.



59.- Reportero cuestionó si hay funcionarios involucrados en materia de las factureras.



60.- `Sí hay pero de tercer nivel, hay de todo, quedamos que por respeto al debido proceso esto se resolverá en las instancias judiciales`; dijo el Presidente.



61.- Reportero cuestionó sobre las declaraciones del Consejero Presidente del INE, después de que el Presidente dijo que será el guardián de las elecciones.



62.- `Ellos son los que tienen esa encomienda, legalmente al INE le corresponde, pero puedo ejercer mi derecho de manifestación, si yo me entero de que están comprando votos, utilizando el dinero del presupuesto, pues como cualquier ciudadano estoy obligado a denunciarlo`, dijo el Presidente.



63.- `No se por qué se molesta el Presidente del INE`, agregó Andrés Manuel López Obrador, quien añadió que el fraude electoral es un delito grave.



64.- Andrés Manuel López Obrador aseguró que en 2006, la Fepade investigó que desde Los Pinos se orquestó la campaña en su contra.



65.- Reportero cuestionó sobre la posibilidad de que Alfonso Durazo aspire a la gubernatura de Sonora; cuestionó sobre el Tren Maya y los obstáculos en su contra, y sobre el tiempo de entrega del Aeropuerto de Santa Lucía.



66.- `Acerca de lo primero no quiero opinar, diré que el titular de la SSPC es de primera y me ayuda mucho`, dijo el Presidente.



67.- `El Tren Maya va, hoy precisamente se lanzará la convocatoria para el tramo 5 que va de Cancún a Tulum, ya se está trabajando; aprovecho para decir que el trazo va sobre la vía del Tren del Sureste`, dijo el Presidente.



68.- El mandatario aseguró que la forma en que las tierras mantuvieran la fertilidad era con un sistema de rotación; añadió que la aceptación del Tren Maya en la región es total.



69.- Andrés Manuel López Obrador criticó los fideicomisos del Conacyt, y preguntó porqué las becas siempre se daban en niveles superiores.



70.- El mandatario afirmó que la obra del Tren Maya generará 80 mil empleos en la región,



71.- Sobre el Aeropuerto de Santa Lucía, el Presidente aseguró que será entregado el 21 de marzo de 2022; agradeció el trabajo de los ingenieros militares y subrayó la gran cantidad de amparos que se establecieron contra la obra.



72.- El Presidente agradeció la participación de la IP en la atención de la emergencia sanitaria.



73.- Andrés Manuel López Obrador dijo que invitará al Director de Twitter para que se explique el tema de los `bots`.



74.- El mandatario comentó que no sabe aún si la próxima semana saldrá de gira.