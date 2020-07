Principales puntos de la conferencia Mañanera de Andrés Manuel López Obrador | 6 de julio de 2020

CONFERENCIA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

LUNES 6 DE JULIO DE 2020



1.- Acompañó al Presidente el titular de la Profeco, Francisco Ricardo Sheffield Padilla.



2.- AMLO dijo que hoy se informaría, como cada lunes, el `Quién es quién` en los precios de los combustibles, luego se presentarían los avances en la construcción de la refinería de Dos Bocas y del aeropuerto Felipe Ángeles.



3.- El Presidente señaló que posteriormente se daría paso a la sesión de preguntas de los medios de comunicación.



4.- Tomó la palabra Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco.



5.- Informó que el precio más alto para la gasolina regular se encontró en Guaymas, Sonora, en una gasolinera Arco, con un precio 20.88 pesos por litro.



6.- La gasolina regular más económica se encontró en una gasolinera de Pemex de Medellín de Bravo, Veracruz, con 16.51 pesos por litro.



7.- La gasolina premium más cara se encontró en franquicia Pemex de Coatzacoalcos, Veracruz y la más barata en gasolinera de la marca BP en Atlixco, Puebla.



8.- El diésel más caro se encuentra en gasolinera de Exxon Móbil de Monclova, Coahuila y el más barato en la marca G500 de Tampico, Tamaulipas.



9.- En promedio por marcas, nuevamente, los precios más caros son los de las marcas Arco, Repco, Chevron y Shell; las más baratas son G500, Total, Repsol y Orsan.



10.- Precisó los datos del promedio de la mezcla mexicana de petróleo también.



11.- Informó que, en torno a las verificaciones, se realizaron 261 atenciones a quejas presentadas por la App "Litro por litro". Dos gasolineras no se dejaron verificar, una un Chiapas y otra en Morelos.



12.- Cuatro gasolineras que daban menos de los litros no permitieron colocar los sellos, por lo que se regresará a ellas con elementos de la Guardia Nacional y la FGR. Las cuatro están en el estado de Chihuahua.



13.- Precisó también los precios más altos y más bajo del gas LP en el país.



14.- Se proyectó la cápsula informativa de la Sedena con información sobre los avances en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles.



15.- Se informó que la obra del aeropuerto de Santa Lucía ha generado 30 mil 204 empleos civiles y faltan 623 días de construcción.



16.- Posteriormente se compartió la cápsula de los trabajos de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, encabezada por Rocío Nahle, titular de la Sener.



17.- El trabajo actual de la refinería está centrado en la cimentación de 17 plantas de proceso. Ahí trabajan 14 empresas nacionales y tres extranjeras.



18.- Comenzó la sesión de preguntas y respuestas.



19.- Reportero cuestionó sobre la política exterior mexicana y los cambios que habría tras la visita de AMLO a EUA, en particular en relación a los migrantes mexicanos que trabajan en el extranjero. También le cuestionó sobre el T-MEC y los operativos como "Rápido y furioso", que fueron fallidos.



20.- AMLO reiteró que el tema de la visita es el inicio de esta nueva etapa comercial con la entrada en vigor del T-MEC.



21.- El TMEC es oportuno, ya que nos permite fortalecernos como región, es benéfico para los tres pueblos. Además protege a los trabajadores de los tres países, ya que considera que haya salarios justos, prestaciones laborales justas, esto no se contemplaba anteriormente, destacó el Presidente.



22.- Abordó las críticas de sus adversarios ante esta visita a Washington; destacó que durante su mandato ha habido una relación de respeto a su gobierno y al pueblo de México, que no ha sido como antes.



23.- Señaló que se informará al Senado sobre su viaje y que mañana martes aún habrá conferencias, pues partirá a Washington al mediodía.



24.- Reportero cuestionó sobre el operativo llamado "Receptor abierto", durante la gestión de George Bush.



25.- AMLO aseguró que no se ha violado, durante su gestión, la soberanía del país y que no ha habido acuerdos que la vulnere, como se hacía antes con los operativos encubiertos como el "Rápido y furioso".



26.- Dijo que, sobre estos expedientes, tanto la FGR como la autoridad de EUA, deben informar y que ya se solicitó información mediante una nota diplomática.



27.- Reiteró que el motivo de su viaje es el T-MEC, pues va a significar más inversión foránea, empleos y bienestar.



28.- Aseguró que con el tratado se benefician empresas, trabajadores, profesionales, entonces no es sólo atender el sur y sureste, donde estamos promoviendo inversiones.



29.- Señaló que al regresar de su viaje informará sobre los temas tratados en este encuentro.



30.- Reportera cuestionó sobre los beneficios "constantes y sonantes" del T-MEC para los empresarios mexicanos; también sobre si el Presidente aceptaría el préstamo de un avión de la iniciativa privada para una de sus giras.



31.- El Presidente compartió los detalles del viaje a Washington que realizará mediante rutas comerciales; llegará a Washington por la noche y el miércoles iniciará sus actividades. Señaló que tratará de regresar al país el jueves, tras reuniones en la Casa Blanca.



32.- Sobre la posibilidad de aceptar el préstamo de una aeronave, dijo que en caso de urgencias utilizaría aviones de la Fuerza Aérea o de la Marina.



33.- Aseveró que habría muchos beneficios para los empresarios mexicanos con el T-MEC; destacó las llamadas "cadenas productivas", procesos de producción que están relacionados entre los tres países y en varias industrias como la automotriz y la armamentista.



34.- También destacó el trato especial a los obreros mexicanos que ya está en el tratado.



35.- Dijo que no hay otra región en el mundo que esto para reactivar su economía tras la pandemia.



36.- Ricardo Sheffield destacó también otras empresas beneficiadas por el T-MEC, como las empresas familiares dedicadas a la fabricación de zapatos.



37.- Reportera cuestionó sobre la relación entre México y Canadá en el marco de este tratado. También preguntó si dará entrevistas a la prensa extranjera en su visita a EUA. De igual forma cuestionó si ya se había realizado la prueba de detección del covid 19.



38.- AMLO dijo que ayer el canciller Marcelo Ebrard, le informó que el Primer Ministro de Canadá quiere tener una conversación telefónica con él, pues no asistirá a la reunión en Washington. Señaló que Trudeau sí está invitado a visitar México.



39.- El Presidente recordó la votación en la ONU para que México formara parte de su consejo de seguridad, destacando el prestigio del país a nivel internacional.



40.- López Obrador respondió a la prensa que en su viaje no lo acompañaría su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.



41.- Dijo que la SRE informará sobre todo lo que ocurra en la reunión y que luego él mismo lo haría a su regreso.



42.- Aseveró que hoy por la tarde tratará de hacerse la prueba de detección del covid 19, pese a no tener síntoma alguno y que tratará de informar el resultado el día de mañana.



43.- Reportera cuestionó sobre la extradición de Emilio Lozoya a México.



44.- Sobre la comitiva que lo acompañará a EUA, AMLO dijo que estará integrada por los titulares de la SRE, la oficina de Presidencia, la SE y la Ayudantía. En EUA lo espera la embajadora Martha Bárcenas. También irán integrantes de la prensa, señaló.



45.- Informó que de acuerdo con información de la FGR, Emilio Lozoya aceptó ser extraditado de manera voluntaria a México. El fiscal Alejandro Gertz Manero precisó que se está esperando que se autorice la extradición para su traslado a México. Lozoya estará protegido y viene con el acuerdo de informar sobre los referentes a los sobornos por los que se le acusa.



45.- El Presidente urgió a que la corrupción en el país "se vaya estigmatizando" y que sea un tema ventilado públicamente.



46.- Recordó el caso de la planta de agronitrogenados que se compró en el marco de las negociaciones de la Reforma Energética, sobre lo cual sigue indagando la FGR.



47.- En torno a su viaje a EUA, reportero cuestionó dónde pernoctaría el Presidente y si tenía pensado hablar con líderes migrantes.



48.- AMLO dijo que le han ofrecido un hotel con seguridad, pues están reparando una vivienda dentro de la Casa Blanca para hospedar a jefes de Estado. En el hotel hospedarían a toda la comitiva mexicana, con costo al gobierno de EUA. El Presidente dijo que ha decidido dormir en la embajada mexicana en Washington.



49.- Sobre la reunión con líderes migrantes dijo que es difícil reunirse con ellos porque lleva poco tiempo pero sí hablará de ellos y los representará.



50.- Cuestionado sobre el DACA y la reforma migratoria, AMLO dijo que conversará sobre varios temas pero lo más importante es el inicio del T-MEC y la buena relación con el gobierno de EUA.



51.- Reportero cuestionó al titular de la Profeco sobre el "huachigas" en la CDMX.



52.- Sheffield Padilla dijo que la instrucción de AMLO es trabajar en equipo para combatir el robo de gasolina y de gas. Destacó también en materia de robo gas al Edomex.



53.- Informó que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, les pidió que fueran a ver porqué estaban subiendo tanto el precio del gas, pues antes era un precio extremadamente bajo. Destacó que la atención del fondo no compete a Profeco sino a todo el gobierno federal, encabezado por la Sedena.



54.- Reportero cuestionó sobre posibilidad de que migrantes mexicanos se dirijan a Washington, a donde viajará AMLO mañana.



55.- AMLO agradeció las manifestaciones de apoyo de los migrantes. Recordó las pasadas elecciones y aseveró que tiene con los migrantes una relación estrecha y afectuosa, destacando también los referentes al envío de remesas.



56.- El Presidente destacó la importancia de mantener buenas relaciones con EUA y "para eso es la política, para evitar la confrontación".



57.- Aseguró que la soberanía mexicana siempre ha quedado a salvo.



58.- Pidió a los migrantes en EUA que quieren verlo a guardar la sana distancia ante la pandemia. También señaló que en redes sociales se dará a conocer lo que se trate en las reuniones oficiales.



59.- Reportero cuestionó sobre las próximas elecciones, donde AMLO dijo que estaría pendiente para denunciar posibles fraudes. Ante esto, el PAN ha dicho que esto es grave ha señalado al gobierno actual de cambios perjudiciales y que ahora tiene en la mira al INE.



60.- Reportero preguntó sobre publicaciones en redes del líder del grupo "Frena", que ha llamado a atentar contra la vida del Presidente.



61.- AMLO reflexionó sobre pasajes históricos del movimiento revolucionario.



62.- Antes había esclavitud, el pueblo estaba sometido. Los trabajadores no tenían prestaciones, eran salarios de hambre. Por eso las huelgas de Cananea y Río Blanco, recordó el Presidente.



63.- Destacó pasajes históricos en torno al sufragio efectivo y la no reelección, a la vez que reflexionó sobre la importancia de elecciones limpias ante los fraudes electorales.



64.- Vamos a desterrar el fraude electoral y desde luego que se va a respetar la autonomía del INE y del TEPJF. Recordó que ahora es delito grave el fraude electoral.



65.- AMLO abordó el tema de la revocación de mandatos ante los próximos comicios.



66.- Reportera cuestionó si con las medidas de austeridad, tres de cada cuatro trabajadores de la SE podrían quedarse sin equipo de cómputo. También se les ha pedido que ellos mismos respalden su información.



67.- AMLO aseguró que la austeridad es un asunto de principios, no administrativo. "Eso no va a suceder".



68.- Queremos que no se queden sin medicina los enfermos, ni los adultos mayores sin su pensión o los estudiantes pobres sin becas, precisó AMLO.



69.- Recordó que hay muchos empleados que vienen de gobiernos anteriores, que entraron por los trabajos que hicieron en las elecciones a favor de los candidatos y siguen pensando igual pese a los cambios.



70.- Reiteró que la austeridad seguirá y no se regresará al derroche.



71.- AMLO recordó la compra del avión presidencial, donde estuvieron vinculados los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.



72.- Reportera señaló que pese a meter solicitudes de información para corroborar los datos informados por AMLO, la Presidencia responde que no tiene información en la materia.



73.- AMLO llamó a que se compartan más los instrumentos de trabajo y que no haya corrupción, pues antes había contratos de computadoras "a diestra y siniestra".



74.- Aseguró que había medios de comunicación que daban servicio de computación y telefonía al gobierno, que "vendían de todo".



75.- Reiteró que en sus compromisos de campaña estableció que no se comprarán equipos de cómputo por el desorden y corrupción que imperaba, poniendo de ejemplo que la SE tenía 60 oficinas en el extranjero, con el programa "ProMéxico".



76.- Dijo que ahora se está ahorrando todo lo posible y recordó anécdota de Rivapalacio durante al época del Presidente Benito Juárez.



77.- Aseveró que los trabajadores de la SE no se quedarán sin sus equipos.



78.- Recordó que pese a la extinción de los fideicomisos, la gente seguirá siendo apoyada, pues la SHCP manejará ese dinero y las entregas se harán de manera directa a los beneficiarios, sin intermediarios.



79.- Reportera cuestionó sobre una posible limpia del gobierno a los mandos intermedios que buscan desacreditar a la administración actual.



80.- AMLO dijo que, por honestidad, los que están en desacuerdo con su proyecto deberían irse a la academia o al sector privado, pero no lo hacen y siguen en el gobierno sin ayudar, estorbando, en un acto de deshonestidad.



81.- "Me ofrecieron ser oficial mayor del gobierno en Tabasco, en 1983, presenté mi renuncia con carácter de irrevocable. Cómo voy a estar en un cargo si no estoy de acuerdo con la filosofía del gobierno con el que trabajo. No tienen por que renunciar los trabajadores de base, pero los de alto nivel no deberían estar", aseveró el mandatario.



82.- Reportera cuestionó sobre la capacidad de fuego del crimen organizado, que fue demostrada en el atentado contra el titular de la SSC-CDMX, Omar García Harfuch y en el operativo en Culiacán, cuestionando detalles sobre el operativo "Frozen".



83.- AMLO dijo que es sabido que hay contrabando de armas desde EUA y que ya se investiga al respecto por parte de la SRE y la FGR.