’Prioridad’, en el futbol México, ‘Ratones Verdes’: Héctor Eugui, DT

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Ante la constante negativa de diversos clubes de la Liga Mx para ceder jugadores a la selección nacional –llamados popularmente Ratones Verdes–, el entrenador Héctor Hugo Eugui, 73 años de edad, sugirió a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) «imponer» un reglamento, o ciertas condiciones para que «esto no ocurra en cada convocatoria».



Y arengó:



’Los técnicos y los equipos deben entender: el Tri es una prioridad’.



Al término del partido amistoso del pasado miércoles frente a Guatemala, que su equipo venció 0-3, en el Estadio Azteca, el entrenador del combinado tricolor, Gerardo Martino, reveló la lista de convocados para los siguientes duelos de preparación que se disputarán en Europa ante Holanda y Argelia, los días 7 y 13 de octubre, respectivamente, en Ámsterdam y La Haya.



Reconoció Tata que pactó con los clubes para llamar sólo a dos futbolistas de cada club, con la finalidad de no debilitarlos de cara al cierre de la fase regular del torneo Guardianes 2020. Uno de los que más se quejó fue Miguel Herrera, técnico del América, propiedad de Emilio Azcásrraga Jean, dueño de Televisa, cuya dinastía ejerce un férreo control sobre el balompié nacional desde la década de los años 60. Hubo una época, que llamaban hasta seis o siete elementos de un solo equipo.



Para Eugui, exjugador de Tigres, Toluca y Cruz Azul, esta situación es algo entendible.



Argumentó, entrevistado por el diario La Jornada:



’La pandemia trastocó todo, y es lógico que algunos equipos se rehúsen a prestar jugadores porque quieren avanzar a la liguilla, lo cual representa una entrada importante de recursos económicos, pero la selección también debe crecer y necesita el apoyo de todos.’



Estimó que para evitar quejas de los entrenadores y directivos al momento de ceder elementos a los representativos nacionales, la FMF debería acordar ciertos puntos desde antes de que inicien los torneos.



’Hay que aprovechar que las fechas FIFA se establecen con varios meses de anticipación para hacer una buena planeación, de esta manera todo quedaría sobre la mesa, ya escrito, para que posteriormente no haya derecho a pataleos’, aconsejó.



Holanda, la prueba



Por otro lado, el timonel charrúa calificó de ’bastante aceptable’ el desempeño de la escuadra tricolor frente al representativo de Guatemala.



’Para ser la primera presentación, luego de casi un año sin jugar, y con elementos nuevos, el equipo se vio bien’, opinó.



’La prueba de fuego’, reconoció, será ante Holanda. ’Ahí es donde deberá hacer que la selección funcione bien, que los elementos participantes logren captar su idea y se refleje un entendimiento dentro de la cancha’, advirtió.



En la lista de convocados para los duelos ante Holanda y Argelia, destacó la ausencia de jugadores recurrentes como José Juan Macías y Sebastián Córdova, así como el llamado de elementos que militan en Europa pero que no suelen ser requeridos, como Omar Govea, Gerardo Arteaga y Jesús Gómez.



Al respecto, el otrora timonel de equipos como Toluca, Puebla y el extinto Indios de Ciudad Juárez, comentó:



'La elección de Martino fue la más adecuada para él, y eso es lo más importante. Me parece que tiene bien identificados a quienes dejó fuera (del presente llamado), conoce su capacidad en esas instancias, y esta vez optó