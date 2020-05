Prioritaria, salud de futbolistas mexicanos, ante coronavirus

Partidos podrían reanudarse a finales de julio, a puerta cerrada, en ciudad de México, estima jefa de gobierno

Claudia Sheinbaum presenta plan gradual de ingreso a la nueva normalidad



La decisión que tome la Liga Mx –sobre el futuro del torneo Clausura 2020– ’debe ser con mucho cuidado y pensando en la salud de los jugadores y de sus familiares’, dijo Ismael Valadez, asesor deportivo de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMF), mientras Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México, anunció un plan gradual hacia la nueva normalidad, el cual contempla actos deportivos masivos.



Advirtió Sheinbaum que partidos de futbol se reanudarán cuando el semáforo epidemiológico esté en color naranja que, se espera, será a finales de julio. Los duelos deberán disputarse sin público y con pruebas previas de Covid-19 a los jugadores.



En ciudad de México juegan tres de los cuatro equipos más populares del balompié local: Pumas en el estadio México 68 –de la Universidad Nacional Autónoma de México–, mientras que América y Cruz Azul tienen como escenario el emblemático Estadio Azteca, donde se han disputado dos finales mundialistas –1970 y 1986–.



Los dueños de la Liga Mx analizarán en esta semana los posibles escenarios sobre el Clausura 2020, que podría ser cancelarlo. Una de las complicaciones para reactivar la competencia es que no todos los equipos pueden comenzar una pretemporada al parejo, como los clubes mencionados, que se ubican en la capital, epicentro de la infección en el país.



Hace unas horas, la Liga Mx informó que ocho jugadores del Santos Laguna dieron positivo a las pruebas de Covid-19 que realizó el club desde el lunes, aunque todos son asintomáticos. Los nombres de los jugadores no fueron revelados, pero se dio a conocer que serán observados constantemente manteniendo los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud federal.



Serían los primeros casos confirmados de coronavirus en futbolistas de la Primera División en México.



’Hasta ahora no ha habido una apertura por parte de la Liga y la Federación Mexicana de Futbol para que escuchen los puntos de vista de los jugadores, quizá para que no se haga tan público el tema, aunque el futbolista es el que arriesga la salud; ellos quieren jugar, pero piden garantías en los protocolos’, dijo Valadez.



Reveló que varios elementos de laLiga Mx le expresaron su inquietud por posibles contagios en caso de que se reanude el torneo, ya que también se expondría a los familiares de los integrantes de cada plantel.



’No se puede jugar con la salud del futbolista, además, existe mucha gente que está alrededor de ellos. Si bien todos quieren regresar a las canchas, algunos me comentan que pueden tomar las medidas que les pide el club, pero no pueden estar seguros de que el compañero o gente cercana lo haya hecho, y de existir un contagio podría suceder algo grave; se debe de tener cuidado con lo que se vaya a aprobar.’



Respecto de los contratos que expiran en junio o una posible reducción de salarios para estabilizar la economía de los clubes, Valadez indicó que ’seguimos a la espera de algo oficial, pero reconoció que ha habido intentos para obligar a los jugadores a aceptar acuerdos que podrían perjudicarlos.’



Desde la primera semana que empezó la pandemia, puntualizó, el futbolista estuvo abierto a colaborar, ’porque es un tema que afecta a todos’. Desafortunadamente algunos clubes ’abusaron de esta situación y quisieron presionar a algunos para firmar convenios cuando el jugador no estaba del todo conforme, en ese caso pueden meter una controversia con la respaldo de la AMF.’



Subrayó que la desaparición del Ascenso Mx y la división entre directivos que se retan de manera pública, en referencia al desafío que lanzó Alejandro Irarragori, dueño de Santos y Atlas, a Jesús Martínez, propietario de Grupo Pachuca, sólo demuestra la crisis que vive el futbol en México.



Sugirió una ’autocrítica severa para buscar mejores caminos, ajustar el tema del ascenso y encontrar el mejor escenario para el futbolista en caso de que regrese el torneo.’



Lamentó que hasta ahora tampoco se ha invitado a los futbolistas y a los clubes del Ascenso a las mesas de trabajo para la creación de la llamada Liga de Expansión.



’Formará el torneo gente que no va a participar, es increíble’, ironizó.



Pese a que la FIFA no respaldó a la AMF tras haber enviado una carta para dar a conocer las afectaciones que tendrá en los jugadores la eliminación del Ascenso, Valadez aseguró que ’seguiremos alzando la voz en ese canal para que se enteren de todo lo que pasa en la Liga Mx, porque quieren Mundial, pero la casa está bastante sucia.’



En tanto, Ricardo Cortés Alcalá, titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, dejó claro que la decisión de cancelar el Clausura 2020 es responsabilidad total de la Liga Mx.



’Volver a la actividad en mejores u óptimas condiciones no es una sugerencia o no lo ha sido de la autoridad sanitaria, me parece más una decisión que debe de tomar la propia Liga y Federación para ver qué es lo más conveniente’, dijo a la Octava sports.



Soldaditos de plomo



Antonio Toño Rodríguez, arquero de Chivas, aceptó que hay incertidumbre en cuanto a los cambios que podría haber en los salarios de los jugadores tras la pandemia del Covid-19. No obstante, señaló que «somos como soldaditos» y acatarán la decisión respecto al futuro del torneo Clausura 2020 y las condiciones en las que se juegue en caso de la reanudación del certamen.



«Claro que hay incertidumbre sobre los salarios, diría que soy un hipócrita si no estuviera preocupado por ello, pero nada está por encima de la salud de la gente. En Chivas nos sentimos respaldados, hay gran comunicación con Amaury (Vergara) y (Ricardo) Peláez, nos hablarán con la verdad, eso da tranquilidad», dijo en videoconferencia.



Aseguró que desde el inicio de la pandemia, la directiva de Chivas nos mostró un plan abiertamente y tuvimos una plática sobre la situación y todos decidimos apoyar, jalar parejo.



Ante la posibilidad de que todos los clubes se concentren en una sola sede para terminar el Clausura 2020, Rodríguez afirmó que los jugadores seguirán las órdenes que les den para retornar a las canchas, incluso si deben alejarse de sus familias.



’Nosotros estamos para seguir las decisiones que se tomen, jugamos futbol, pero si nos dicen se van dos meses al encierro, nos vamos. Nosotros acatamos órdenes, queremos jugar, pero ya tomarán las decisiones y nosotros somos soldaditos’, sostuvo.



’No soy padre, no sé lo que sería el extrañar a un hijo o abrazar a una esposa. Yo, siendo soltero, no se me complicaría tanto. Esos son casos específicos e individuales, pero si es la medida que se va a tomar, ¿qué puedo decir?’, agregó. Sin embargo, apuntó que nada está por encima de la salud.



Destacó que una de las mayores preocupaciones es el regresar a la cancha fuera de ritmo, al reconocer que han pasado al menos dos meses desde que no disputan un partido y en casa no tienen el espacio y ambiente necesario para emular las acciones de juego.



’Sería primordial una muy buena pretemporada, porque tenemos mucho tiempo sin correr más de 45 minutos seguidos. Cuando uno está dentro del campo no te importan los riesgos, damos todo, pero hay que ser conscientes de que nuestro cuerpo necesita una buena preparación física. Si sacas números, de un desgarre saldrás en seis partidos, te juegas tu puesto.’



A su vez, la guardameta, del equipo rojiblanco, Blanca Félix, aseguró que no hay temor de que se pierda el apoyo al futbol femenil, porque en México



’hemos ganado el corazón de muchas personas. Es algo por lo que hemos peleado muchísimos años y no permitiremos que nos lo arrebaten. Confiamos en que no está en riesgo.’



(Con información del diario La Jornada)