Prioritario para Barcelona retener a Lionel Messi

+Docenas de hinchas, a la entrada del Camp Nou, la noche del martes, exigen renuncia del presidente Josep Bartomeu



+Ambicioso plan de Manchester City para fichar a Lio



+ Según la cadena ESPN le ofrecen un contrato multimillonario por tres temporadas en el equipo inglés



+Además del retiro en el New York City FC de la MLS estadounidense



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).– Mientras el Manchester City pugna por quedarse con sus servicios, Barcelona no se resigna a quedarse sin las piernas de Lionel Messi. Un día después de que el astro argentino comunicó al club su deseo de marcharse, y la noticia estremeció al mundo del futbol y saltó a las primeras planas, la escuadra catalana insistió en que su nuevo proyecto gira en torno al delantero argentino.



’Nuestra idea es construir un equipo ganador alrededor del mejor jugador del mundo’, atajó Ramón Planes, director deportivo.



El directivo habló durante la presentación oficial del delantero portugués Francisco Trincão, un acto que se había programado antes del impactante anuncio de Messi.



’Estamos haciendo un trabajo interno para convencer a Leo’, precisó Planes. ’Messi y Barça son un matrimonio que se ha dado mucho y queremos que siga adelante. No podemos hacer de esto una disputa’, aclaró.



Docenas de hinchas se apersonaron a la entrada del estadio Camp Nou la noche del martes para exigir la renuncia del presidente Josep Bartomeu. Algunos lograron ingresar al recinto por breves instantes. Se colaron cuando se abrieron los portones para dejar salir a un camión. Los manifestantes se encararon con la policía, pero se dispersaron.



’Es una situación incómoda para todos’, dijo el hincha azulgrana Oriol Aznar. ’Esta directiva debió haber renunciado hace mucho tiempo. Malos resultados, mala gestión.’



El primer contrato de Messi con el club fue firmado en una servilleta tras un almuerzo entre sus representantes y directivos del club hace 20 años. Pero fue mediante un burofax –una comunicación certificada de uso habitual en España y que es similar a un fax– cómo decidió informarle al equipo que ya no quiere seguir en sus filas.



No lo hizo con una llamada telefónica o un encuentro en persona con dirigentes. Un simple burofax. En el mismo, Messi apeló a la cláusula de su contrato que le permite irse gratuitamente al final de cada temporada.



Pero el Barcelona respondió diciendo que la cláusula mencionada por Messi expiró el 10 de junio, lo que significa que el jugador debe pagar la rescisión de 700 millones de euros (unos 18 mil millones de pesos) si quiere irse antes que su contrato fenezca en junio de 2021.



Lo que Lionel Messi argumentará es que la cláusula expira al final de la temporada, que en este año se retrasó debido a la pandemia de coronavirus.



En su réplica al burofax de Messi, el club Barcelona afirmó desear que se quede y complete su carrera con el cuadro catalán.



Iría a Liga Inglesa



Mientras tanto, el equipo Manchester City sigue trabajando duro para que Messi llegue al club. Según la cadena ESPN le ofrecen un contrato multimillonario por tres temporadas en el equipo inglés y el retiro en el New York City FC de la MLS estadounidense.



El conjunto de los Citizens es el principal interesado en Messi, quien además también tiene en Manchester su destino favorito para mudarse de Barcelona. Parece un hecho que el equipo dirigido por Josep Guardiola tiene casi asegurado el fichaje del argentino.



Por si las dudas tienen un plan para asegurarle su futuro.



De acuerdo con dicha cadena televisiva, el plan del City es ofrecerle que pueda competir al máximo nivel por los próximos dos o tres años, en los que el principal objetivo será ganar la Champions League. Posteriormente, le ofrecerían llegar al New York City FC de la MLS, que pertenece al mismo grupo empresarial, para colgar las botas en una liga más cómoda.



Eso no sería todo.



Después el club de Manchester le ofrecería ser embajador oficial del City Football Group, el cual cuenta con varios equipos alrededor del orbe.



En pocas palabras, Messi firmaría un contrato de cinco años con el citado grupo, tres en Manchester y dos en Nueva York, todos con el mismo salario que percibe en el Barcelona, el cual se maneja es superior a los 50 millones de euros (casi mil 300 millones de pesos) anuales. En total, 250 millones de euros. Nada despreciables.



Aunque el Manchester City tenga tres planes para costear el fichaje de Messi, primero debe existir un acuerdo entre el futbolista argentino y el FC Barcelona, el cual parece que no llegará tan fácil ni pronto.