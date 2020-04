Prioriza DIF Acapulco a los sectores más vulnerables en esta contingencia: Adriana Román

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Acapulco), sigue trabajando coordinadamente con las distintas dependencias para no desproteger a los sectores más vulnerables de la población durante la emergencia sanitaria por el Coronavirus (COVID-19).



La presidenta del patronato, Adriana Román Ocampo, expresó que se ha dado prioridad a los adultos mayores y niños del municipio, con los 13 comedores comunitarios que operan con normalidad siguiendo las medidas preventivas que recomienda la Secretaría de Salud, evitando aglomeraciones, además de entregar despensas a los más de mil adultos de la tercera edad que reciben alimentos en estos espacios, y garantizando el sustento alimentario hasta el 30 de abril.



’Hoy por hoy estamos trabajando de manera coordinada, como siempre se ha hecho, queremos que el apoyo alimentario, así como lo ha instruido nuestra alcaldesa Adela Román Ocampo, llegue a la gente que menos tiene, evitando a gente oportunista que se pudiera aprovechar de la situación’, expresó la funcionaria.



Reiteró que además se trabaja de manera conjunta con el Instituto Municipal de la Mujer (Immujer) y la secretaría de Seguridad Pública (SSP) en un protocolo de atención a la ciudadanía, donde cada dependencia ha colaborado con psicólogos y terapeutas para atender situaciones de estrés, emocionales y psicológicas derivado de la contingencia sanitaria.



Román Ocampo exhortó a la población a mantenerse en casa, ser solidarios con los demás, apoyar a las personas que se quedaron sin ingresos y a no aprovecharse de la situación afectando a los que menos tienen.



’Si tienes un ingreso económico no le quites la oportunidad a esa persona que no está recibiendo dinero, que se quedó sin trabajo, que se quedó sin oportunidad de ganar un poco de dinero; no le quites la oportunidad de recibir el programa de Apoyo Alimentario, por favor apoyemos, por favor pongamos nuestro granito de arena’, finalizó.